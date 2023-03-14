«Амкал» сыграет с легендами «Динамо» Минск 19 марта

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«Амкал» проведет товарищеский матч против легенд минского «Динамо» 19 марта.

Игра начнется в 18:00 на стадионе «Динамо-Юни». Матч пройдет со зрителями.

За команду легенд минского «Динамо» могут сыграть Александр Глеб, Ян ТигоревОлег Веретило, Артем Челядинский, Максим Жавнерчик, Дмитрий Пархачев и приглашенная медийная персона.

Ранее «Амкал» уже приезжал играть в Минск против фанатов «Динамо», где столкнулся с расистскими высказываниями и неуважительным отношением к Джеффу Бабатумбе.

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2 комментария

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Bashibuzuck
Да Глеб их на Веретило натянет😁
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Александр Кудрявцев
Динамо так держать 🙏🙏🙏🙏
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