«Амкал» сыграет с легендами «Динамо» Минск 19 марта
«Амкал» проведет товарищеский матч против легенд минского «Динамо» 19 марта.
Игра начнется в 18:00 на стадионе «Динамо-Юни». Матч пройдет со зрителями.
За команду легенд минского «Динамо» могут сыграть Александр Глеб, Ян Тигорев, Олег Веретило, Артем Челядинский, Максим Жавнерчик, Дмитрий Пархачев и приглашенная медийная персона.
Ранее «Амкал» уже приезжал играть в Минск против фанатов «Динамо», где столкнулся с расистскими высказываниями и неуважительным отношением к Джеффу Бабатумбе.
2 комментария