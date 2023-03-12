Голкипер «Амкала» Маменко поедет на сбор с казахстанским «Женисом»

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков в своих соцсетях сообщил, что голкипером команды интересуется профессиональный футбольный клуб «Женис» из Казахстана.

«Я прилетел сюда лично посмотреть на него и его игру. Наше руководство и тренерский штаб заинтересованы в приглашении Александра на предсезонные сборы в городе Шымкент. Они будут буквально через два дня», – сказал тренер вратарей «Жениса» Алжас Артакович.

Сам Александр отреагировал на новость.

«Кажется, настало время рассказать вам одну важную новость.

27 февраля мне позвонил Жека Спиряков и сказал, что мною заинтересовался профессиональный клуб из Казахстана. На сегодняшний день этот интерес стал более предметным и, конечно же, обоюдным.

По прилете из Алматы я отправлюсь на минисбор с этой командой в Шымкент (сама команда из Астаны), после чего, вероятно, подпишу контракт.

Пока что раскрывать название команды не буду, но скажу, что основана она не в 2000-х или 2010-х, а аж в 1964 и многократно становилась чемпионом Казахстана, победителем кубка Казахстана и участником лиги Чемпионов и кубка УЕФА», – написал Александр.

«Женис» участвует в Первой лиге Казахстана по футболу – второй по значимости дивизион в футбольной системе соревнований Казахстана.

Сегодня, 12 марта, «Амкал» разгромил SD Family – 6:2 в товарищеском матче в Казахстане.

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