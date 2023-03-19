Габулова приглашали в медиафутбол: «Мне неинтересно. Это не столько футбол, сколько шоу»

сообщил, что получал предложения от медиафутбольных клубов.

– Сейчас многие бывшие футбольные деятели уходят в медиафутбол, вам это интересно?

– Нет, не интересно от слова совсем. Я даже не совсем информирован об этом направлении, хотя несколько раз получал предложения из медиафутбола.

Это не столько футбол, сколько шоу, поэтому мне это неинтересно. Я больше про футбол, развитие, созидание, – сказал Габулов.

Владимир Габулов – обладатель Кубка УЕФА 2005 года, дважды чемпион России и обладатель Кубка страны в составе ЦСКА, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008, чемпион Бельгии-2017/18 в составе «Брюгге».