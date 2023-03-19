Габулова приглашали в медиафутбол: «Мне неинтересно. Это не столько футбол, сколько шоу»

Теги Владимир Габулов Winline Медиалига Медиафутбол

Владимир Габулов сообщил, что получал предложения от медиафутбольных клубов. 

– Сейчас многие бывшие футбольные деятели уходят в медиафутбол, вам это интересно?

– Нет, не интересно от слова совсем. Я даже не совсем информирован об этом направлении, хотя несколько раз получал предложения из медиафутбола.

Это не столько футбол, сколько шоу, поэтому мне это неинтересно. Я больше про футбол, развитие, созидание, – сказал Габулов.

Владимир Габулов – обладатель Кубка УЕФА 2005 года, дважды чемпион России и обладатель Кубка страны в составе ЦСКА, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008, чемпион Бельгии-2017/18 в составе «Брюгге». 

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7 комментариев

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Красная стрела
Смешно, когда футбол называют шоу. Вы хоть определение посмотрите. Такими темпами для вас наверное и в ФК ледниковый период какой нибудь и ОИ одно и тоже? 😂
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Уся Ваткин
пригласите Габулова на шашлык
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Дядя ТУРА
тогда зачем ты в Химки шел??
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Александр Зубков
Ответ skittles
А футбол по мнению Габулова - это что?
Развитие, созидание. Он вроде сказал. Футбол, конечно шоу. Но шоу настоящее. В медиа- драки, маты и прочая чепуха не как следствие футбола, а как попытка накинуть.
+3
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T622222
Конечно бабла столько там нет
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pavlenko_15
Футбол это и есть шоу. Но почему для наших это работа
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skittles
А футбол по мнению Габулова - это что?
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-1
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