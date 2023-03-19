Новичок «Амкала» Керимов: «Атмосфера прекрасная, коллектив очень хорошо принял. Я раньше следил за Медиалигой, смотрел «Амкал» и 2D»
Хавбек «Амкала» Саид Керимов рассказал, как его приняли в команде.
«Атмосфера прекрасная, такое ощущение, что в команде намного больше времени. Коллектив очень хорошо принял, отлично себя чувствую. Стараюсь со всеми общаться, но больше всего, наверное, с Алишером [Рахимовым].
Я раньше следил за Медиалигой, больше смотрел «Амкал» и 2D, но больую часть времени за «Амкалом», – сказал Саид.
19-летний атакующий полузащитник – воспитанник махачкалинского «Анжи». Ранее Керимов выступал за «Красаву», а последним клубом футболиста был «Зоркий» из Второй лиги, откуда Саид ушел в январе 2023-го.
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