Экс-вратарь «На Спорте» Матевосян сыграет за Fight Nights на турнире в Казахстане
Григорий Матевосян поедет с Fight Nights на турнир в Казахстан
Об этом он сообщил телеграм-каналу Radio Media.
Вратарь отметил, что разговоров о полноценном переходе не было.
В Winline Медиалиге футболист хочет играть за команду Сослана Гатагова, которая претендует на последние слоты в третьем сезоне.
Во втором сезоне Матвеосян играл за «На Спорте». Сейчас контракт истек.
Вратарь «На Спорте» Куртуа – мастер по отражению пенальти. Потащил 2 удара с точки в 2 матчах Медиалиги
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