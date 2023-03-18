Экс-вратарь «На Спорте» Матевосян сыграет за Fight Nights на турнире в Казахстане

Теги Григорий Матевосян Winline Медиалига На Спорте Fight Nights Медиафутбол

Григорий Матевосян поедет с Fight Nights на турнир в Казахстан

Об этом он сообщил телеграм-каналу Radio Media.

Вратарь отметил, что разговоров о полноценном переходе не было.

В Winline Медиалиге футболист хочет играть за команду Сослана Гатагова, которая претендует на последние слоты в третьем сезоне.

Во втором сезоне Матвеосян играл за «На Спорте». Сейчас контракт истек.

Вратарь «На Спорте» Куртуа – мастер по отражению пенальти. Потащил 2 удара с точки в 2 матчах Медиалиги

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