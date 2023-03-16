Жилинский может запустить отбор судей в медиафутбол

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига Медиафутбол

Арбитр Дмитрий Жилинский планирует провести отбор по подготовке судей к медиафутболу.

– У нас есть идея, Дима Жилинский тот, кто эту идею придумал. Он хочет сделать набор судей, обучать, интегрировать в медиафутболе.

– Мы с ним ещё разгоняли, что было бы классно, чтобы Жилинский сделал отбор судей в медиафутбол, как у команд есть «хочу в «Деньги», «Хочу в «Амкал».

– Да, мы так и хотим, – сказал Дмитрий Кортава, технический директор Winline Медиалиги.

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