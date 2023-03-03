6 тысяч рублей – гонорар главного арбитра в Winline Медиалиги. Ассистенты получают по 3 тысячи

Дмитрий Кортава рассказал о гонорарах судей .

Главный арбитр получает за игру шесть тысяч рублей, ассистенты – по три тысячи.

При этом судьям увеличили размер гонорара перед вторым сезоном МФЛ.

До этого, по словам Кортава, главному судье платили 4-4,5 тысячи рублей, ассистентам – 2,5 тысячи.

Технический директор МФЛ также отметил, что при определении размера гонорара лига отталкивалась от сумм, которые платят судьям в 3-й лиге и КФК.