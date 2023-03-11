В товарищеском матче «Броуков» и «Эгриси» опробовали новое правило офсайда
Технический директор Медиалиги оценил эксперимент с новой трактовкой офсайда.
В товарищеском матче «Броуков» и «Эгриси» положение вне игры фиксировалось в том случае, если футболист ближе всем телом к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.
«Оцениваем положительно. Судьи справились, игроки не против. Главное — это правило не ломает игру. Будем тестировать его и дальше. Если ничего критичного не произойдёт — то внедрим в 3 сезон МФЛ», – сказал Дмитрий Кортава.
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