В товарищеском матче «Броуков» и «Эгриси» опробовали новое правило офсайда

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Технический директор Медиалиги оценил эксперимент с новой трактовкой офсайда.

В товарищеском матче «Броуков» и «Эгриси» положение вне игры фиксировалось в том случае, если футболист ближе всем телом к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

«Оцениваем положительно. Судьи справились, игроки не против. Главное — это правило не ломает игру. Будем тестировать его и дальше. Если ничего критичного не произойдёт — то внедрим в 3 сезон МФЛ», – сказал Дмитрий Кортава.

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