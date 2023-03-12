2 630 зрителей посетили матч ЦСКА – «Крылья». Меньше 6 202 в этом чемпионате у армейцев еще не было

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена Fan ID Футбол

Матч ЦСКА с «Крыльями Советов» посетило меньше 3 тысяч зрителей.

Команда Владимира Федотова дома разгромила соперника со счетом 4:0 в 19-м туре Мир РПЛ.

За этим матчем наблюдали 2 630 посетителей «ВЭБ Арены». Стадион вмещает 30 000 человек.

До этого дня в текущем чемпионате худшая посещаемость на домашней игре армейцев была в 1-м туре – 6 202 зрителя с «Уралом». Впоследствии меньше 7733 человек не приходило.

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45 комментариев

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siragh@yandex.ru
А на Зенит-Химки сколько зрителей ?
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Igor
Самые преданные болельщики.
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Назар Игорь
Возможно когда на 50 - 60 тысячные стадионы будут ходить по несколько сотен зрителей у нашей доблестной верхушки в головах хоть что-то замаячит.
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Andrey Khokhlov
Ответ marchellinos
Ждем данные по другим матчам тура
У бомжей 20 000 минимум... Это же самая популярная команда))) 🤗
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chelovalm
Ну погода плохая, хватит это все разгонять!
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Kit244098
Даешь вообще пустые трибуны! Так победим))
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Гера16
Кузьмичи не пошли из-за погоды, ну а фанаты из-за...
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NIK7478
И что?! Уважаемая публика должна иметь в виду, что сегодня в Москве дождь, снег с дождем, потом ледяной дождь с ветром! Температура = +2+3. Погода-мрак просто. Так что на стадион пошли самые-самые экстремалы, остальные смотрели по телевизору. И FAN-ID, на который постоянно намекают, тут вообще ни при чем!
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Ковид 07.10.52
Ответ SurrealTaki
В Москве бюджетников нет чтоли ? ;)
Их слишком много, боятся. как на митинге-концерте все не уместятся...это в провинции их мало, легко подогнать....
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Советский Комиссар
кстати, на кондачка у спортсовских не получилось взять чинуш, не получится и дальше
фануйди останется и через года 4 посещаемость возобновиться на прежнем уровне
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Amalfitano
Ответ denimo21
Все таки цска дома и цска в гостях, две совершенно разные команды
Так оно и понятно. Дома торсида подгоняет их вперёд.)))
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juki_puki
Ответ ДудьСдулся
Неправда ваша. Сейчас все картошку сажают :)
хоронят ))
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Yuri Ten
Меньше людей, меньше всяких инцидентов, фунайди работает))
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Amalfitano
Сегодня в Москве такая погода, что даже к любовнице бы не поехал.
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Евгений Цыбулин
Ответ ДудьСдулся
Неправда ваша. Сейчас все картошку сажают :)
Да я уже выкопал сегодня,снова сажаю,да кусты подрезать надо-тут не до футбола))))))
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Подкат Мальдини
Ответ Sla Slo
Что 2600, что 6200 один хрен стадион , можно сказать, пуст.
Что 20к зп хоть 60к один хрен кошелек пустой
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Правда России
Климат в Москве конечно так себе
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alexsem69
Ответ ДудьСдулся
Неправда ваша. Сейчас все картошку сажают :)
собирают, озимая картоха☺️☺️☺️
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Ковид 07.10.52
Это погода виновата....Да? Газовые типы, организовавшие паспорт болельщика?
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Злодей Спб
Ответ SurrealTaki
В Москве бюджетников нет чтоли ? ;)
Да просто они в Москве зажравшиеся. Даже бесплатно не хотят идти, требуют чтобы им еще доплачивали.
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.ru
хотели безопасности... получите и распишитесь
раньше с нашего стадиона в автозаках больше болельщиков увозили...
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Andrey Khokhlov
ДЮКОВ же сказал после игры Торпедо, где было 200 с небольшим чел. Что мол выходные, кто то на лыжи встал (в Москве дождь 2 дня) а кто то на дачи грядки готовит (по ночам заморозки - 6 а снег сойдёт дай Бог в середине апреля) 🤗
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alexman1996
Зато очень безопасно стало.
Меньше людей на стадике в такую погоду — меньше шансов, что кто-то подскользнётся, например. Или заболеет.
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Подкат Мальдини
Вот если б хоть 20-30% процентов футболистов отказались выходить на поле тогда что то поменялось бы а так туфта это все … сами заслуживаем такого отношения к себе 23 года жили моя хата с краю меня не трогайте вот имеем что нас имеют
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Bartez1986
Ответ Sonnenschein
Дык на дачах же все, клубнику собирают
Да просто отпуска у людей в этом году весной. Летом все нормально будет, не раскачивайте лодку
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