2 630 зрителей посетили матч ЦСКА – «Крылья». Меньше 6 202 в этом чемпионате у армейцев еще не было
Матч ЦСКА с «Крыльями Советов» посетило меньше 3 тысяч зрителей.
Команда Владимира Федотова дома разгромила соперника со счетом 4:0 в 19-м туре Мир РПЛ.
За этим матчем наблюдали 2 630 посетителей «ВЭБ Арены». Стадион вмещает 30 000 человек.
До этого дня в текущем чемпионате худшая посещаемость на домашней игре армейцев была в 1-м туре – 6 202 зрителя с «Уралом». Впоследствии меньше 7733 человек не приходило.
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