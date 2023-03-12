2 630 зрителей посетили матч ЦСКА – «Крылья». Меньше 6 202 в этом чемпионате у армейцев еще не было

Матч ЦСКА с «Крыльями Советов» посетило меньше 3 тысяч зрителей.

Команда Владимира Федотова дома разгромила соперника со счетом 4:0 в 19-м туре Мир .

За этим матчем наблюдали 2 630 посетителей « ». Стадион вмещает 30 000 человек.

До этого дня в текущем чемпионате худшая посещаемость на домашней игре армейцев была в 1-м туре – 6 202 зрителя с «Уралом». Впоследствии меньше 7733 человек не приходило.

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