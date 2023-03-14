Клуб фанатов «Спартака» «Народная команда» сыграет в Медиалиге
«Народная команда» стала участником третьего сезона Winline Медиалиги.
«Народная команда» – это любительский футбольный клуб, созданный фанатами московского «Спартака».
Игроками команды являются болельщики клуба, профессиональные футболисты, артисты, блогеры и другие медийные личности.
Недавно представители команды встречались с бывшими игроками «Спартака» – Никитой Баженовым и Александром Прудниковым.
Третий сезон Winline Медиалиги стартует в конце апреля.
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