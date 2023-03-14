Клуб фанатов «Спартака» «Народная команда» сыграет в Медиалиге

«Народная команда» стала участником третьего сезона Winline Медиалиги.

«Народная команда» – это любительский футбольный клуб, созданный фанатами московского «Спартака».

Игроками команды являются болельщики клуба, профессиональные футболисты, артисты, блогеры и другие медийные личности.

Недавно представители команды встречались с бывшими игроками «Спартака» – Никитой Баженовым и Александром Прудниковым.

Третий сезон Winline Медиалиги стартует в конце апреля.