Клуб фанатов «Спартака» «Народная команда» сыграет в Медиалиге

Теги Спартак Никита Баженов Александр Прудников премьер-лига Россия Winline Медиалига Народная команда Медиафутбол

«Народная команда» стала участником третьего сезона Winline Медиалиги

«Народная команда» – это любительский футбольный клуб, созданный фанатами московского «Спартака».

Игроками команды являются болельщики клуба, профессиональные футболисты, артисты, блогеры и другие медийные личности.

Недавно представители команды встречались с бывшими игроками «Спартака» – Никитой Баженовым и Александром Прудниковым.

Третий сезон Winline Медиалиги стартует в конце апреля.

 

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5 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Нравится да пусть бегают. Хуже точно не будет
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Беременный малыш
Ответ Честный контроль
В этом болоте уже есть одна команда "Бей-Беги", названная по стилю игры ФКСМа.
Сам понял что сказал?
+1
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Честный контроль
В этом болоте уже есть одна команда "Бей-Беги", названная по стилю игры ФКСМа.
+3
-3
0
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dr. cage
Клуб фанатов "Зенита" "Самоокупаемая команда" сыграет в Медиалиге
+10
-3
+7
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DrunkGonzo
а потом про жто снимут фильм с ярушиным
0
-3
-3
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