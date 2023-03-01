Вадим Цай: «Было неоднозначное предложение от «Народной команды». Но я остаюсь в ФК «10»

Теги Спартак 2Drots Winline Медиалига ФК 10 возможные трансферы Вадим Цай Народная команда Медиафутбол

Полузащитник ФК «10» Вадим Цай рассказал о предложениях о переходе в другие команды на третий сезоне Winline Медиалиги.

– Ты остаешься в ФК «10»?

– Да, конечно.

– Никто не приглашал в другие команды?

– Было неоднозначное предложение от «Народной команды». Но в итоге мы ни с кем не созвонились.

– Ты болеешь за «Спартак»?

– Я главный тренер футзального «Спартака», поэтому люди, которые там главные, меня знают.

– Все думали, что тебя позовут в 2Drots.

– С чего это? 

– Просто ты такой яркий, подходишь к ним по вайбу.

– Может быть, но я пока в «Десятке», – объяснил Вадим.

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