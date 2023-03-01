Вадим Цай: «Было неоднозначное предложение от «Народной команды». Но я остаюсь в ФК «10»
Полузащитник ФК «10» Вадим Цай рассказал о предложениях о переходе в другие команды на третий сезоне Winline Медиалиги.
– Ты остаешься в ФК «10»?
– Да, конечно.
– Никто не приглашал в другие команды?
– Было неоднозначное предложение от «Народной команды». Но в итоге мы ни с кем не созвонились.
– Ты болеешь за «Спартак»?
– Я главный тренер футзального «Спартака», поэтому люди, которые там главные, меня знают.
– Все думали, что тебя позовут в 2Drots.
– С чего это?
– Просто ты такой яркий, подходишь к ним по вайбу.
– Может быть, но я пока в «Десятке», – объяснил Вадим.
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