Крап о конфликте с Алексом Стилем: «Он сорвался на тренировке. Потом извинился, все хорошо»

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Крап прокомментировал конфликт с Алексом Стилем.

«Конфликт случился на тренировке. У меня стерлись шипы на бутсах, я поскользнулся. Это случалось много раз.

В одном из игровых моментов я сыграл сам, хотя мог оставить мяч Стилю. А Стиль на тренировках заводится, когда у него что-то не получается.

На этой почве он сорвался на меня. Я промолчал, потому что понимал, что он такой чел.

Потом он извинился, все хорошо, мы уже нормально общаемся», – рассказал Крап.

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1 комментарий

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Nerazzurri-88
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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