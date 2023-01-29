Крап о конфликте с Алексом Стилем: «Он сорвался на тренировке. Потом извинился, все хорошо»
Крап прокомментировал конфликт с Алексом Стилем.
«Конфликт случился на тренировке. У меня стерлись шипы на бутсах, я поскользнулся. Это случалось много раз.
В одном из игровых моментов я сыграл сам, хотя мог оставить мяч Стилю. А Стиль на тренировках заводится, когда у него что-то не получается.
На этой почве он сорвался на меня. Я промолчал, потому что понимал, что он такой чел.
Потом он извинился, все хорошо, мы уже нормально общаемся», – рассказал Крап.
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