Крап о конфликте с Алексом Стилем: «Он сорвался на тренировке. Потом извинился, все хорошо»

прокомментировал конфликт с .

«Конфликт случился на тренировке. У меня стерлись шипы на бутсах, я поскользнулся. Это случалось много раз.

В одном из игровых моментов я сыграл сам, хотя мог оставить мяч Стилю. А Стиль на тренировках заводится, когда у него что-то не получается.

На этой почве он сорвался на меня. Я промолчал, потому что понимал, что он такой чел.

Потом он извинился, все хорошо, мы уже нормально общаемся», – рассказал Крап.