Максим Грек: «Я пока никуда не ухожу из Reality. Жду, когда мы с Филом решим проблемы со спонсором»

Защитник Reality Максим Грек рассказал о возможном переходе в другие медиафутбольные клубы.

«Я пока никуда не ухожу. Я жду, когда мы с Филом [Кострубовым] решим те проблемы, которые есть в команде, со спонсором. Я говорил руководству ФК «10» и еще другому клубу, что Reality для меня все равно на первом месте.

Если команды не будет или команда не будет играть в МФЛ, возможно, будет аренда в команду, которая будет играть в МФЛ. Если будет совмещаться МФЛ и МКС, тогда буду в Reality оставаться, если Reality не будет совсем, то перейду в какую-нибудь другую команду.

У меня есть еще один клуб, с которым веду переговоры. Это не «Амкал»? Я грандам не нужен, я нужен другим командам, которые во мне заинтересованы. Хочется играть и быть важным человеком в команде, а не быть одним из тысячи.

В ближайшие дни все будет понятно, в какую команду я перейду», – рассказал Грек.

Защитник Reality Грек находится на просмотре в ФК «10». Он сыграл в товарищеском матче с «Деньгами»

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