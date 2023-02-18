Новый розыгрыш МКС и 3-й сезон Winline Медиалиги пересекутся по времени, вероятно
Фил Кострубов назвал предполагаемое время начала розыгрыша Московского Кубка Селебрити.
«Мы хотим запускать его весной. В середине мае, для того, чтобы закончить перед Кубком России.
Чтобы все медийные команды, которые участвуют в Кубке России спокойно подошли к этим играм», – сказал Кострубов.
Ранее сообщалось, что в новом розыгрыше МКС, помимо Германа Эль Класико, организаторами турнира выступят Фил Кострубов и Basement.
Если турнир действительно начнется в мае, вероятно, он совпадет по времени с третьим сезоном Winline Медиалиги.
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