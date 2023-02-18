Новый розыгрыш МКС и 3-й сезон Winline Медиалиги пересекутся по времени, вероятно

Фил Кострубов назвал предполагаемое время начала розыгрыша Московского Кубка Селебрити.

«Мы хотим запускать его весной. В середине мае, для того, чтобы закончить перед Кубком России.

Чтобы все медийные команды, которые участвуют в Кубке России спокойно подошли к этим играм», – сказал Кострубов.

Ранее сообщалось, что в новом розыгрыше МКС, помимо Германа Эль Класико, организаторами турнира выступят Фил Кострубов и Basement.

Если турнир действительно начнется в мае, вероятно, он совпадет по времени с третьим сезоном Winline Медиалиги.