Новый розыгрыш МКС и 3-й сезон Winline Медиалиги пересекутся по времени, вероятно

Теги Амкал Герман Эль Класико Olimpbet Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Филипп Кострубов Медиафутбол

Фил Кострубов назвал предполагаемое время начала розыгрыша Московского Кубка Селебрити.

«Мы хотим запускать его весной. В середине мае, для того, чтобы закончить перед Кубком России.

Чтобы все медийные команды, которые участвуют в Кубке России спокойно подошли к этим играм», – сказал Кострубов.

Ранее сообщалось, что в новом розыгрыше МКС, помимо Германа Эль Класико, организаторами турнира выступят Фил Кострубов и Basement.

Если турнир действительно начнется в мае, вероятно, он совпадет по времени с третьим сезоном Winline Медиалиги.

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