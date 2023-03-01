Голкипер Джуси покинул Reality. Он находится в расположении вологодского «Динамо»

Голкипер Егор Гусев покинул Reality.

«Я принял решение уйти из Reality. Сразу хочу сказать спасибо парням, с которыми я бился на футбольном поле бок о бок. Спасибо огромное Филу [Кострубову, президенту Reality – прим.Sports.ru].

Он тянул эту команду на себе в одиночку, он большой молодец. К нему и к этой команде у меня останутся только положительные воспоминания. Удачи Reality, и жду их в третьем сезоне », – сказал Джуси.

20-летний голкипер находится в расположении вологодского «Динамо». В январе он признался, что может покинуть Reality и ведет переговоры с другими командами.

«Динамо» Вологда выступает во Втором дивизионе, в Группе 2. В турнирной таблице команда идет на 6-м месте, набрав 27 очков в 20 матчах.