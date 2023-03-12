Дмитрий Егоров: «Торпедо» – главные «Броуки» российского футбола. С кем из Москвы коллабить? Только с ними, остальные слишком модные»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Урал Александр Тукманов Fan ID Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал, что хотел бы организовать матч «Броуков» с «Торпедо».

«Торпедо» и «Броуки»!

«Торпедо» – очень дорогой клуб. Бюджет около миллиарда. Вчера на их матче было 207 фанатов (игра 19-го тура РПЛ «Торпедо» – «Урал» на «Арене Химки» – прим. Sports.ru). Они не ходят туда из-за Fan ID. И не только из-за Fan ID.

Вообще «Торпедо» – главные «Броуки» российского футбола последних лет. Банкротство, снос стадиона, [Александр] Тукманов, гонения фанатов.

Я бы очень хотел сыграть с «Торпедо» «Броуками», когда будет еще одна пауза на сборную. Без Fan ID, с угаром, со свободой, в удовольствие. Может, ветеранов пригласить, записать ряд интервью, лекций для юных торпедовцев.

Вообще, если с кем из Москвы и коллабить – я коллабил бы с «Торпедо». Остальные слишком модные. Величайший клуб, величайшая история, преданнейшие фанаты, которые не идут на поводу мейнстрима!» – написал президент «БроукБойз».

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19 комментариев

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NIK7478
"...преданнейшие фанаты, которые не идут на поводу мейнстрима!..."
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Преданнейшие фанаты сидят на трибунах стадиона и поддерживают свою команду, которой грозит вылет из премьер-лиги! Вот кто такие преданные фанаты и болельщики клуба! Почему их там не было?
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pavasaris
Со словарем Ожегова можно, например. Он тоже не очень модный.
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Сергей Пацаваца
Ответ Аркадий Аркадич
С учебником по русскому языку например.
так он не русский
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An Kr
Он на каком языке говорил?
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Arty K.
Переведите этот новоязный бред кто-нибудь
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Юрий Кечко
Да и по уровню не такая пропасть )))
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Spartakus1984
зачем в Медиалигу втягивать профессиональую команду?
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Лучезарный
Как Димка завуалировал "посылают на ...")
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Аркадий Аркадич
С учебником по русскому языку например.
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Игорь Васильев
А теперь то же самое, только по-русски
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charly_54
Ответ Vladimir Kotelevskiy
С по русски можно?
Это не модно
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Kanan Jarrus
кто это, зачем это здесь?
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Klinsmann32
пусть егоров с головой своей подружиться
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zzz xxx
что я только что прочитал
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dimon-sm71
Чо наговорил,сам то понял?
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d.xoxlov
Ответ Иван Егурнов
коллаборант несчастный)) глаза режет такие заголовки читать)) Сказал бы нормально - дружить, объединяться.
Сотрудничать, если дословно. Остальное и правда не очень понятно.
+3
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Vladimir Kotelevskiy
С по русски можно?
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Спартак Уокер
Кто такие Броуки ?
+11
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Иван Егурнов
коллаборант несчастный)) глаза режет такие заголовки читать)) Сказал бы нормально - дружить, объединяться.
+10
-3
+7
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