Дмитрий Егоров рассказал, что хотел бы организовать матч «Броуков» с «Торпедо».

«Торпедо» и « »!

«Торпедо» – очень дорогой клуб. Бюджет около миллиарда. Вчера на их матче было 207 фанатов (игра 19-го тура РПЛ «Торпедо» – «Урал» на «Арене Химки» – прим. Sports.ru). Они не ходят туда из-за Fan ID. И не только из-за Fan ID.

Вообще «Торпедо» – главные «Броуки» российского футбола последних лет. Банкротство, снос стадиона, [Александр] Тукманов, гонения фанатов.

Я бы очень хотел сыграть с «Торпедо» «Броуками», когда будет еще одна пауза на сборную. Без Fan ID, с угаром, со свободой, в удовольствие. Может, ветеранов пригласить, записать ряд интервью, лекций для юных торпедовцев.

Вообще, если с кем из Москвы и коллабить – я коллабил бы с «Торпедо». Остальные слишком модные. Величайший клуб, величайшая история, преданнейшие фанаты, которые не идут на поводу мейнстрима!» – написал президент «БроукБойз».

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