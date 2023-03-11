Глава РПЛ Алаев о 207 зрителях на игре «Торпедо» – «Урал»: «Катастрофа. Мы не вводим и не отменяем законы, а исполняем»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Торпедо Урал Александр Алаев Fan ID Футбол

Глава РПЛ назвал катастрофой посещаемость матча «Торпедо» – «Урал», где было 207 зрителей.

«Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно. Люди пока не принимают. Известно ли что-то по законопроекту об отмене Fan ID? Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. С теми, с кем общался, вопрос отмены не стоит.

Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек – это катастрофа и печально», – сказал президент РПЛ Александр Алаев. 

207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна

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41 комментарий

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Мартинелли
Ответ Lindeman
Вы первыми должны критиковать этот преступный закон и добиваться его отмены
за это можно уголовку получить или звание иноагента
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Георгий Михеев
Ответ Ярослав Гордеев
Надеюсь на ЦСКА завтра придёт так же минимум, чтобы окончательно развеять миф о пользе этой дурацкой бумажки, и ткнуть носом в эти цифры всех инициаторов проекта
Ну я вот думаю, а может нашим силовикам именно это и надо -). Зато полная безопасность гарантирована.
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vatto
ну так заяви протест...создай рабочую группу....а то как стадо на убой...тебе завтра скажут с 9 этажа прыгать....неужели не спросишь зачем?...сиганешь?.....и вот такая вата сидит бабло рубит во всех ветвях власти...
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Алар
Он законы не принимает, но потворствует его исполнению! Что хуже?
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Arti22
Ответ All These Things I Hate
А что он должен был сказать?
В том то и дело, тут говорить не надо вообще, тут действовать нужно. Ты президент главной лиги страны, в которой на матч ходят 200 чел. Позорище
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Sektor 33
Ответ Тиджани Бабангида
На такой административной должности ответил честно и по-мужски. Без всяких глупых сетований на погоду,природу и отсутствие еврокубков
Да ничего он не ответил, стоял сопли жевал, максимально уходил от вопросов последующих
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petrvolgograd
"я ничего не могу, но политикой не интересуюсь, извините"
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All These Things I Hate
Ответ Arti22
Господи, что за клоуны, самая цирковая лига в мире.
А что он должен был сказать?
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a2wai
Кажись Алаеву в отставку пора. Ничего не знает, ничего не хочет делать.

Лоббирование отмены закона или изменения его трактовки только до "международных турниров" в твоих же интересах, но предпочесть этому бубнеж о том, что закон надо выполнять - верх некомпетентности.
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Александр Русанов
Ответ .ru
что же это за закон то такой... действие которого приводит к катастрофе
Закон о принудительном внедрении языка, например
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Slavnov
без фан уйди,так там бы, полный стадион был,там на химках то пустота и без паспорта болелы была
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TheSportNik
Так Алаев и виноват в первую очередь, что закон не выполняется и зрителей нет на стадионах.
Как пример. Сталин дал задание найти нефть в стране, на что министр Байбаков сказал, что это невозможно, на что Иосиф ответил, что тогда не будет Байбакова
Ну и? Нефть нашли через пару месяцев.
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андрэ
от тупые все для них, все для них, а они не понимают, чтож надо насильно сгонять, а то парадокс - получение фануйди бьёт рекорды, но народ настолько тупой, что оформив забывает идти на стадион
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Albert Rrahmani
Ответ Sanan1908
Я вообще не понимаю, зачем тогда нужны глава Рпл, президент РФС ? Если они ничего не могут сделать
А если подумать?)
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Last Dragon
Не знаю какая была погода и другие условия, но на матч Торпедо-Урал я бы итак не пошел, есть фан id или нет вообще пофиг.
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.ru
что же это за закон то такой... действие которого приводит к катастрофе
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Sanan1908
Я вообще не понимаю, зачем тогда нужны глава Рпл, президент РФС ? Если они ничего не могут сделать
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Albert Rrahmani
То что ты р**, итак понятно. Выйдет закон по типу какого-нибудь харакири, тоже его выполнишь?..
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Вячеслав Петрин
зато у нас 100000+ там где нужно -)
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Nils Michael
я не я и баба не моя. Алаев
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Дмитрий Агалаков
Вы трусливо промолчали, чтобы усидеть на своих местах, боялись рот открыть, когда без публичных обсуждений, да и чисто формальным голосованием в Думе, убивали футбол, принимая антинародный закон.
А ведь РПЛ, РФС должны в том числе заниматься развитием футбола, его популяризацией. Сейчас же выходит, что и Лига, и РФС занимаются лишь обслуживанием интересов газовой группировки, как обычные аниматоры.
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MikhaL
А вас же предупреждали…
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Этот Райола хочет денег
посещение матча торпедо-урал в принципе может рассматриваться как наказание по административке, а чтобы еще и добровольно ради него фан айди оформлять...
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Михо
Ответ Maratik8910
Что то часто у спортс.ру приложение ломаться начало. Теперь, в очередной раз, матч центр не отображается.
Его кстати удалили из эпстора, почему то не было новости на эту тему. Так что как дальше будет обновляться и тд- загадка. Спортс мог бы и написать инструкцию или что то подобное, как банки делают
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Roman Araslanov
«Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно.»
Ну действительно, зачем критиковать весь этот бред, когда можно безропотно стоять на коленях, и терпеть унижения
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