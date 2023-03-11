Глава РПЛ Алаев о 207 зрителях на игре «Торпедо» – «Урал»: «Катастрофа. Мы не вводим и не отменяем законы, а исполняем»
Глава РПЛ назвал катастрофой посещаемость матча «Торпедо» – «Урал», где было 207 зрителей.
«Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно. Люди пока не принимают. Известно ли что-то по законопроекту об отмене Fan ID? Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. С теми, с кем общался, вопрос отмены не стоит.
Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек – это катастрофа и печально», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Лоббирование отмены закона или изменения его трактовки только до "международных турниров" в твоих же интересах, но предпочесть этому бубнеж о том, что закон надо выполнять - верх некомпетентности.
Как пример. Сталин дал задание найти нефть в стране, на что министр Байбаков сказал, что это невозможно, на что Иосиф ответил, что тогда не будет Байбакова
Ну и? Нефть нашли через пару месяцев.
А ведь РПЛ, РФС должны в том числе заниматься развитием футбола, его популяризацией. Сейчас же выходит, что и Лига, и РФС занимаются лишь обслуживанием интересов газовой группировки, как обычные аниматоры.
Ну действительно, зачем критиковать весь этот бред, когда можно безропотно стоять на коленях, и терпеть унижения