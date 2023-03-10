«БроукБойз» хотят сыграть товарищеский матч с «Оренбургом»

Медиафутбольный клуб «БроукБойз» планирует сыграть товарищеский матч с «Оренбургом» во время перерыва в Мир РПЛ на матчи сборных.

«Мы хотим по пути на турнир в Казахстан и в перерыве РПЛ, связанном со сборной, сыграть с «Оренбургом» основой «Броуков», а также сыграть «Реальными Броуками» (второй состав команды, более медийный – прим. Sports) с какими-нибудь интересными и прикольными ребятами из города.

Хотим, чтобы Табриз выступил там со стендапом и чтобы я, например, дал лекцию по спортивной журналистике (если это кому-то нужно) и вообще хотелось рассказать об Оренбурге в наших с Райзеном влогах.

Ждем согласования с клубом и BetBoom – насколько им это интересно», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.