«207 зрителей – позор. На «Зенит» с Fan ID пришло 20 тысяч, значит, дело не в нем». Экс-игрок «Амкара» Попов о матче «Торпедо» – «Урал»

Теги Зенит Алексей Попов премьер-лига Россия болельщики Торпедо Урал стадионы Fan ID Футбол

Алексей Попов считает, что на матче «Торпедо» – «Урал» было 207 человек не из-за Fan ID.

– Это говорит о том, что был снегопад, люди были не готовы смотреть на команду, идущую на последнем месте. Хотя все говорят о том, что у «Торпедо» одни из самых лучших и преданных болельщиков, что они готовы рвать жилы ради клуба. Но, видимо, не в данной ситуации, все-таки результат очень важен. Но, естественно, 207 зрителей для Премьер-лиги – позор.

– Дело не в Fan ID, а в снежной погоде и плохой игре?

– Если с Fan ID пришло 20 тысяч человек на «Зенит», наверное, дело не в «паспорте болельщика». Писали, что сгоняли бюджетников? Они ведь тоже могут не прийти. У клуба, конечно, огромный ресурс, но я не знаю, как можно загнать на трибуны 20 тысяч болельщиков. Это все равно показатель.

Во Второй лиге ходят по 2-3 тысячи болельщиков на свои команды. А тут 200 человек на «Торпедо», у которого колоссальная история... – сказал бывший игрок «Амкара».

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107 комментариев

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YOKODZUMA
Ответ притвиц
Понятно, что систему Fan ID нудно отменять , но есть еще один вопрос, кто заставляет играть в марте и зачем это нужно.
ТАк в марте заставляют играть те же люди (ну по крайней мере из той же партии) что и фан айди придумали
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Валерий Охотин
Ответ T80cobra
Нет, там был цирк.
А разговор вроде про футбол , цирк был на открытии арене.
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Сергей Молодых
Ответ Спартакус Москвакус
сколько плебейских сторонников фан -уйди , почему например если я хочу на футбол мне 100500 нужно ненужных вещей выполнить ? Если у меня отец за Зенит болеет и захотел сходить на футбол ,то ему должно быть достаточно паспорта а не оформлять хрен пойми что
Это оформление занимает от силы десять минут. Если ты не хочешь потратить 10 минут то может ты и не болельщик? Люди, которые оформляют карты лояльности в пятёрочках и разных других перекрёстках, вдруг резко стали против получения карты болельщика? Вы серьёзно? И какие 100500 ненужных вещей вы должны выполнить для получения Fan I’d , подскажите пожалуйста. Может сначала попробуете, а уж потом, после того как через 10 минут получите карту болельщика, тогда и напишите свой возмущенный отзыв о том как вы устали его получать ?
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Валерий Охотин
Ответ T80cobra
Попробуй сам закончить. Поверь простейшие логические цепочки выстраиваются не сложно. Даже дети в 5 ти летнем возрасте, это уже могут делать.
Ты в пятилетнем возрасте ? К чему написано было про Брест и Петербург , к чему ? На Торпедо 200 человек, в Москве сколько проживают .Ну у кого пятилетний возраст ?
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притвиц
Понятно, что систему Fan ID нудно отменять , но есть еще один вопрос, кто заставляет играть в марте и зачем это нужно.
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Slavick Nemkovsky
Не представляет он))
Вот давеча на одно шоу в Лужники согнали 80 тыс
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Валерий Охотин
Ответ Makhasamatman Buch
"Вой сирен и лай собак" не обязательно Достаточно одного слова свыше "Уволю" и все
Откуда уволю., это ты про себя и родную деревню.
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Антиполитпроект
Ответ Lada-Greta
Спроси у противника паспорта болельщика, в чем проблема. Он и ответить ничего внятно не сможет, начнёт сопли жевать что-то типа трудно оформить, непонятно, не работает, что он против цифровизации и так далее. Навыдумывают себе проблему и сидят накручивают себя и других. Прям как дети малые. Нет никакой проблемы сделать бумажку и ходить на футбол поддерживать любимую команду и наслаждаться игрой.
Спроси у сторонника электронного ошейника, зачем он нужен. Он и ответить внятно не сможет, начнёт сопли жевать что-то типа закон такой, надо поддержать наше полицейское государство и падение посещаемости и так далее. Такие, как ты, и в пятницу очередь начнут занимать на изнасилование по субботам, ибо беспринципные амебы
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T80cobra
Ответ Валерий Охотин
Там футбол был ?
Нет, там был цирк.
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Валерий Охотин
Ответ Алексей Иванов
У зените бюджетники плюс фанаты по принципу один раз не водолаз ходят
Это про Федуна , один раз не водолаз.
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TiGra
Ответ Сергей Молодых
Что тебе понятно, фантазёр ? На Зенит по 50 тысяч в лёгкую собираются даже на не топовых соперников, просто в Питере любят Зенит и разбираются в футболе. Пока просела посещаемость, но как только люди разберутся что получить Fan I’d просто, быстро и не напряжно цифры вырастут до прежних значений. А на Торпедо как ходили 500 человек, так и ходят, а пришли 207 потому что остальным влом переться в Химки. Вот и весь разбор. И не надо приплетать сюда какую то логику каких то властей. Эти Торпеды никаким властям неинтересны , да и зрителям тоже.
Фан ИД получить - одноклеточная задача, которая занимает минимум времени. Мой дед в почти 80 лет разобрался без внешней помощи.
В Питере процедура другая или какая-то болезнь в мозгах у людей, что им требуется еще время для разбора сложнейшего инструмента?)
Зенит - самый приближенный к власти клуб, в большом городе и без конкурентов. На нем сейчас очевидно и будут искусственную статистику собирать и рассказывать, мол, это везде все управленцы плохие, не умеют работать с болельщиками и т.п. так как риторика уже даже среди чиновников пошла о необходимости отмены фан ид. А в нашем государстве создание прецедента объединения народа против гос системы - страшное дело, еще и на уровне активной молодежи.
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Валерий Охотин
Ответ Александр Молевс
В Питере билеты раздавали даром ,единственным условием получения было наличие паспорта болельщика
Видел ? Очевидец ? Московская бабушка рассказала ?
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Алексей Иванов
У зените бюджетники плюс фанаты по принципу один раз не водолаз ходят
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T80cobra
Ответ Валерий Охотин
Ну и дальше что ? Мысль закончите.
Попробуй сам закончить. Поверь простейшие логические цепочки выстраиваются не сложно. Даже дети в 5 ти летнем возрасте, это уже могут делать.
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Катя СПб
Ответ T80cobra
Слушай, а я не знаю тебя. По твоей логике, тебя не существует.
Как и тебя.
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Александр Молевс
В Питере билеты раздавали даром ,единственным условием получения было наличие паспорта болельщика
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Andrey Bokov
Ответ Спартакус Москвакус
сколько плебейских сторонников фан -уйди , почему например если я хочу на футбол мне 100500 нужно ненужных вещей выполнить ? Если у меня отец за Зенит болеет и захотел сходить на футбол ,то ему должно быть достаточно паспорта а не оформлять хрен пойми что
по паспорту домой не ходят(с) Вираж. так что ваш папа в пролете в любой случае. пусть болеет за другую команду
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Катя СПб
Ответ Lada-Greta
Спроси у противника паспорта болельщика, в чем проблема. Он и ответить ничего внятно не сможет, начнёт сопли жевать что-то типа трудно оформить, непонятно, не работает, что он против цифровизации и так далее. Навыдумывают себе проблему и сидят накручивают себя и других. Прям как дети малые. Нет никакой проблемы сделать бумажку и ходить на футбол поддерживать любимую команду и наслаждаться игрой.
Проблемы сделать нет (и то в больших городах). Проблема понять: зачем?
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T80cobra
Ответ Катя СПб
Не знаю никого из бюджетников, которых заставляли бы оформить фанайди. НО... Сама ставила одному работнику НЕбюджетной организации ( он со смартфоном на ВЫ) 6 соц.сетей (vk, WhatsApp, Viber, telegram, ticktok) с подпиской на эту организацию. Их на работе проверяли.
Слушай, а я не знаю тебя. По твоей логике, тебя не существует.
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Валерий Охотин
Ответ UNAFFECTED
Вот и вся беда аморфности и тишины на трибунах, пока такие потребители на трибунах, ни о какой поддержке команде речи и быть не может. Подобным тебе лишь бы хот доженьку скушать. фанадйи походу манок для аморфных скуфов потребителей. Далеко ходить не надо, когда как у других сборных/команд где развита активная поддержка наподобие Аргентинцев фаны из кожи вон лезут, чтобы передать команде энергию, заряд, прекрасную атмосферу праздника футбола.
А что такое , ХОТ ДОЖЕНЬКУ? Пиши на русском , ваш из парижУ Я Не понимай .А где тема плебеев ? Так что на стадион не идёшь , заряжающий как аргентинец.
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Andrey Bokov
Ответ TiGra
Да все понятно с этими 20 тысячами. Условные 5 тысяч купили билет, остальным раздали. Это абсолютно понятная логика наших властей, зная как собирают в Москве Лужники и другие площадки для общественно значимых мероприятий) Но вот единство футбольных болельщиков меня искренне радует. Молодцы, не позволяют системе просто так на себе ездить. Респект!
системе??))) это те самые люди оформившие фанайди на Кубок Конфедераций, ЧМ-18 и ЧЕ-20?)) он что то там не позволили системе? это не они делали прививки и обзаводились ковид паспортами? это не они сидели дома по пол года? это те самые люди? все верно?))
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MosFzz
Ответ Spartakus1984
Эти гамбургероеды на трибунах,считают что команде есть какой то толк от их ’’фееричного’’ боления)).
"Гамбургероеды" во всем мире и делают кассу клубам.
Помню этих нищебродов около зданий касс, которые по 20-30 рублей клянчат у прохожих на билет, стоивший в те времена рублей 200-300 на сектор за воротами. Баклашечки, которые они распивали неподалёку обошлись явно дороже. Унижаться и просить милостыню видимо лучше.
Они что ли генератор прибылей для клуба? Глотки луженые - вот и все их достоинства.
РПЛ - несмотрибельный продукт с относительно недавних пор. На концерт какой-нибудь зарубежной музыкальной группы люди бы оформили и концертID, и стадионID, и что угодно. Но такой визит к нам будет ещё не скоро.
Зрелище, за просмотр которого предлагается оформить карту болельщика, того не стоит. Это главный аргумент. И дело тут не в цифровом ГУЛАГе - он давно уже наступил во всем мире. Просто РПЛ - параша. Нужно это признать и искать альтернативное развлечение для просмотра вживую, ибо наш футбол и по телеку смотреть не всегда хочется.
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Lada-Greta
Спроси у противника паспорта болельщика, в чем проблема. Он и ответить ничего внятно не сможет, начнёт сопли жевать что-то типа трудно оформить, непонятно, не работает, что он против цифровизации и так далее. Навыдумывают себе проблему и сидят накручивают себя и других. Прям как дети малые. Нет никакой проблемы сделать бумажку и ходить на футбол поддерживать любимую команду и наслаждаться игрой.
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Сергей Молодых
Ответ TiGra
Да все понятно с этими 20 тысячами. Условные 5 тысяч купили билет, остальным раздали. Это абсолютно понятная логика наших властей, зная как собирают в Москве Лужники и другие площадки для общественно значимых мероприятий) Но вот единство футбольных болельщиков меня искренне радует. Молодцы, не позволяют системе просто так на себе ездить. Респект!
Что тебе понятно, фантазёр ? На Зенит по 50 тысяч в лёгкую собираются даже на не топовых соперников, просто в Питере любят Зенит и разбираются в футболе. Пока просела посещаемость, но как только люди разберутся что получить Fan I’d просто, быстро и не напряжно цифры вырастут до прежних значений. А на Торпедо как ходили 500 человек, так и ходят, а пришли 207 потому что остальным влом переться в Химки. Вот и весь разбор. И не надо приплетать сюда какую то логику каких то властей. Эти Торпеды никаким властям неинтересны , да и зрителям тоже.
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UNAFFECTED
Ответ Валерий Охотин
О барин из Парижу ....Тепло ли теперь в Париже ? Один секрет тебе раскрою господин из париЖУ, на стадион ходят ФУТБОЛ смотреть , а не на антуряжь , ты попробуй футбол смотреть.
Вот и вся беда аморфности и тишины на трибунах, пока такие потребители на трибунах, ни о какой поддержке команде речи и быть не может. Подобным тебе лишь бы хот доженьку скушать. фанадйи походу манок для аморфных скуфов потребителей. Далеко ходить не надо, когда как у других сборных/команд где развита активная поддержка наподобие Аргентинцев фаны из кожи вон лезут, чтобы передать команде энергию, заряд, прекрасную атмосферу праздника футбола.
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