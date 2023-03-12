считает, что на матче «Торпедо» – « » было 207 человек не из-за Fan ID.

– Это говорит о том, что был снегопад, люди были не готовы смотреть на команду, идущую на последнем месте. Хотя все говорят о том, что у « » одни из самых лучших и преданных болельщиков, что они готовы рвать жилы ради клуба. Но, видимо, не в данной ситуации, все-таки результат очень важен. Но, естественно, 207 зрителей для Премьер-лиги – позор.

– Дело не в Fan ID, а в снежной погоде и плохой игре?

– Если с Fan ID пришло 20 тысяч человек на « », наверное, дело не в «паспорте болельщика». Писали, что сгоняли бюджетников? Они ведь тоже могут не прийти. У клуба, конечно, огромный ресурс, но я не знаю, как можно загнать на трибуны 20 тысяч болельщиков. Это все равно показатель.

Во Второй лиге ходят по 2-3 тысячи болельщиков на свои команды. А тут 200 человек на «Торпедо», у которого колоссальная история... – сказал бывший игрок «Амкара».

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