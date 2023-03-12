«207 зрителей – позор. На «Зенит» с Fan ID пришло 20 тысяч, значит, дело не в нем». Экс-игрок «Амкара» Попов о матче «Торпедо» – «Урал»
Алексей Попов считает, что на матче «Торпедо» – «Урал» было 207 человек не из-за Fan ID.
– Это говорит о том, что был снегопад, люди были не готовы смотреть на команду, идущую на последнем месте. Хотя все говорят о том, что у «Торпедо» одни из самых лучших и преданных болельщиков, что они готовы рвать жилы ради клуба. Но, видимо, не в данной ситуации, все-таки результат очень важен. Но, естественно, 207 зрителей для Премьер-лиги – позор.
– Дело не в Fan ID, а в снежной погоде и плохой игре?
– Если с Fan ID пришло 20 тысяч человек на «Зенит», наверное, дело не в «паспорте болельщика». Писали, что сгоняли бюджетников? Они ведь тоже могут не прийти. У клуба, конечно, огромный ресурс, но я не знаю, как можно загнать на трибуны 20 тысяч болельщиков. Это все равно показатель.
Во Второй лиге ходят по 2-3 тысячи болельщиков на свои команды. А тут 200 человек на «Торпедо», у которого колоссальная история... – сказал бывший игрок «Амкара».
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В Питере процедура другая или какая-то болезнь в мозгах у людей, что им требуется еще время для разбора сложнейшего инструмента?)
Зенит - самый приближенный к власти клуб, в большом городе и без конкурентов. На нем сейчас очевидно и будут искусственную статистику собирать и рассказывать, мол, это везде все управленцы плохие, не умеют работать с болельщиками и т.п. так как риторика уже даже среди чиновников пошла о необходимости отмены фан ид. А в нашем государстве создание прецедента объединения народа против гос системы - страшное дело, еще и на уровне активной молодежи.
Помню этих нищебродов около зданий касс, которые по 20-30 рублей клянчат у прохожих на билет, стоивший в те времена рублей 200-300 на сектор за воротами. Баклашечки, которые они распивали неподалёку обошлись явно дороже. Унижаться и просить милостыню видимо лучше.
Они что ли генератор прибылей для клуба? Глотки луженые - вот и все их достоинства.
РПЛ - несмотрибельный продукт с относительно недавних пор. На концерт какой-нибудь зарубежной музыкальной группы люди бы оформили и концертID, и стадионID, и что угодно. Но такой визит к нам будет ещё не скоро.
Зрелище, за просмотр которого предлагается оформить карту болельщика, того не стоит. Это главный аргумент. И дело тут не в цифровом ГУЛАГе - он давно уже наступил во всем мире. Просто РПЛ - параша. Нужно это признать и искать альтернативное развлечение для просмотра вживую, ибо наш футбол и по телеку смотреть не всегда хочется.