Егоров об уходе Логашова из «Броуков»: «Уверен, был бы в команде на +/- устраивающих его условиях, если бы не советчики»

Дмитрий Егоров рассказал о причинах расставания «БроукБойз» с Арсением Логашовым.

«1. Три недели я пытался вытянуть у Антона Соснина, поедет ли Логаш на турнир. Ответа не было. Как, впрочем, и от Лисы.

Логашу ж все равно – турнир там или не турнир, он на Бали, сторис там, все дела. И правильно.

Но нам надо было влезать в квоту отеля и т.д. и т.п., поэтому я и писал: «Кто не может определиться – сразу скажите, мы повезем других людей».

В итоге, удалось получить от Дидара [Сыдыкбека] доп. номера, но ответа от того же Логаша от Василича [Соснина] не было. Из чата Логаш к тому моменту давно удалился, потому что Безопасность выложил с ним известное видео. В общем, в последний день я набрал сам, рядом был Хачатурян, мне задали вопрос: «Сколько заплатите?» Я ответил: «Как обычно по сезону».

После чего Логаш выдал стандарт: «Ну, не знаю», но потом все же написал Соснину, что он попозже вернется с Бали, а потом проведет время с семьей и поэтому не поедет.

2. Позже, когда у нас сломался Дава и заболели Жекич с Топтыгой, то, в отсутствии Дьяка мы попросили Логаша прилететь на одни выходные на матч с 2Drots. Получили ответ: «Да нафиг надо?». Ну нет – и нет. Предсезонный турнир. Поржали и все.

Играли в итоге с Серегой Шаюновым на ЦЗ и Капитановым в защите. Играли, к слову, неплохо.

Также при всем уважении к Логашу – у Зирикова свой бизнес, большой бизнес, он работает круглые сутки. Так вот Зириков готов был лететь каждые выходные, потому что для него в этом медиафутболе есть смысл. У Антона Васильевича тоже дочка. Тот же Дьяк учился на тренера, но приезжал комментировать матчи.

3. Когда мы вернулись – Логаш пришел на одну тренировку, остальные проигнорировал, а в это время Татьяна [Лиса] предлагала его разным клубам.

Деньги же всем, кто тренировался, выплачивались с первого дня после выхода из отпуска в январе. Но новые контракты мы обсуждать не могли, потому что только в феврале подписали контракт со спонсором и получили понимание по будущему сезону.

4. Пропустив ряд тренировок и не желая тренироваться в холоде, Логаш появился и попросил зп как у Дьяка, который по этому холоду носился – и после отказа начал чуть падать в цене.

Но мы на данном этапе и в контексте событий – ни за что не сможем платить ему больше, чем Тиге или Илье Давыдову. За что? За 25 лет карьеры? Или за то, что он пытается с другими клубами договориться, пока тот же Тига тренит?

И это даже при моем искренней симпатии к Арсению, о чем я ему и написал. Он, уверен, был бы в команде на +/- устраивающих его условиях, если бы не советчики, которые так старательно ищут новые варики и объявляют об уходе, когда разговор еще не закончен.

А так – удачи в «Козлах» или где-то там», – написал президент «Бруков».