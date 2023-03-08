Тренер «Броуков» Звездин о команде: «Атмосфера не совсем чемпионская, надо к ней стремиться»

Тренер «БроукБойз» Игорь Звездин объяснил, почему решил вернуться в клуб.

– Почему приняли решение вернуться в команду, что изменилось?

– Условия хорошие предложили.

– Как вам сейчас атмосфера в команде?

– Правда атмосфера не совсем чемпионская, надо к ней стремиться. 28 полевых игроков на тренировке не располагают к тому, чтобы быстро двигаться вперед.

Где-то надо стабилизировать состав. Играющих ребят много, собраны хорошие футболисты.

– Как у вас взаимоотношения с Давыдовым (Сергей Давыдов, нападающий «Броуков» – прим. Sports.ru)?

– Мы не общаемся с Давыдовым. Мы и не общались никогда.

– Как вам новички?

– Я многих ребят знаю, из тех кого не знал, те оставили приятное впечатление, – сказал Звездин.

Игорь Звездин назначен тренером «БроукБойз»

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