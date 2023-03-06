«В Англии есть Гарри Поттер – мальчик, который выжил. У нас такой культовой личностью становится Валиева». Егоров о Камиле

Дмитрий Егоров высказался о выступлении в финале Гран-при России.

16-летняя фигуристка завоевала серебряную медаль. Она разрыдалась после своего проката.

В Англии есть Гарри Поттер – мальчик, который выжил.

В России такой же культовой личностью становится Камила Валиева. Только непонятно, по какой причине.

Не Анна Щербакова, которая выиграла золото , а Камила Валиева. Образ жертвы в России продается лучше, чем образ чемпиона», – написал Егоров в телеграме, опубликовав ссылку на текст Sports.ru о выступлении Валиевой.

Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе