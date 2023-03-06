«В Англии есть Гарри Поттер – мальчик, который выжил. У нас такой культовой личностью становится Валиева». Егоров о Камиле

Теги Sports.ru Олимпиада-2022 Этери Тутберидзе Камила Валиева Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о выступлении Камилы Валиевой в финале Гран-при России.

16-летняя фигуристка завоевала серебряную медаль. Она разрыдалась после своего проката.

В Англии есть Гарри Поттер – мальчик, который выжил. 

В России такой же культовой личностью становится Камила Валиева. Только непонятно, по какой причине. 

Не Анна Щербакова, которая выиграла золото Олимпиады, а Камила  Валиева. Образ жертвы в России продается лучше, чем образ чемпиона», – написал Егоров в телеграме, опубликовав ссылку на текст Sports.ru о выступлении Валиевой.

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3 комментария

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akschweyan
"Образ жертвы в России продается лучше, чем образ чемпиона". Ну Диме виднее)
Внимательный читатель хорошо помнит, как 23 февраля 2018 Дима страдал от поражения Медведевой, писал в своём инстаграме о том, что она была лучшей, а фото Алины выложил с подписью что-то вроде "лучшая в технике".
Так что кому как не ему знать про образ жертвы)
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EuhenioV
Ничего не имею против Камилы,но он безусловно прав.Постоянно про это говорю-чрезмерное возвеличивание и безмерное облизывание-зло и прежде всего для самой Ками.
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asusp527
Егоров-это кто?
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