«В Англии есть Гарри Поттер – мальчик, который выжил. У нас такой культовой личностью становится Валиева». Егоров о Камиле
Дмитрий Егоров высказался о выступлении Камилы Валиевой в финале Гран-при России.
16-летняя фигуристка завоевала серебряную медаль. Она разрыдалась после своего проката.
В Англии есть Гарри Поттер – мальчик, который выжил.
В России такой же культовой личностью становится Камила Валиева. Только непонятно, по какой причине.
Не Анна Щербакова, которая выиграла золото Олимпиады, а Камила Валиева. Образ жертвы в России продается лучше, чем образ чемпиона», – написал Егоров в телеграме, опубликовав ссылку на текст Sports.ru о выступлении Валиевой.
Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе
Внимательный читатель хорошо помнит, как 23 февраля 2018 Дима страдал от поражения Медведевой, писал в своём инстаграме о том, что она была лучшей, а фото Алины выложил с подписью что-то вроде "лучшая в технике".
Так что кому как не ему знать про образ жертвы)