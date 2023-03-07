«Почему в России популярен поп-ММА? Люди любят смотреть, как узнаваемые персоны бьют морды. Так же и в медиафутболе». Гасилин об аудитории

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Алексей Гасилин Амкал Поп ММА Winline Медиалига Медиафутбол

Алексей Гасилин рассказал о причинах популярности медиафутбола в России. 

«Почему медиафутбол настолько популярный? Все любят скандалы, стычки, драки. Это сущность человека. Почему все любят «бои без правил»? Почему в России популярны поп-ММА? Потому что человек любит смотреть как, выясняя отношения, узнаваемые персоны у бьют друг другу морду или происходит какой-то скандал. Так же и в медиафутболе. 

Здесь важна история вокруг матча, скандал вокруг игры, нерв. И это интересно, прежде всего, молодой аудитории. А более возрастной аудитории 35+ важен класс игры, уровень мастерства. Мы же понимаем, уровень медиафутбола — это условно Вторая лига. Если ты не погружен во внутренние разборки между командами в Медиалиге, тебе это неинтересно смотреть, ты переключишь на Лигу чемпионов или даже РПЛ», – сказал форвард «Амкала».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксяоми Ноутов
Ответ Log in
Блин, я не знаю, что это за Паша 🙈
главный фанат динамо вообще-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Я вот так сложилось смотрел выпуски по на Ютубе команду Бей Беги так как там Джикия и Соболев. Сейчас перестал так как это всё как-то наигранно. Ни одной игры при этом не смотрел полностью т.к. интереснее на реальный футбол смотреть. А учитывая что в этих команда уже половина игроков профи второго дивизиона, вообще непонятно в чем прикол. Только если кому-то нравятся постановочные разборки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Arthurino
Вот тоже интересно, как недавно один любитель нашей медиалиги сравнивал нашу и испанскую. Мол там же смотрят, почему у нас не должны смотреть? Да вот только там Пике, Касильяс, Роналдиньо, Агуэро и другие звезды и легенды мирового футбола выходят по фану мяч попинать, да еще и Моуриньо по видеосвязи троллит Каса, а у нас Паша Техник
Блин, я не знаю, что это за Паша 🙈
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ Log in
Хороши "звёзды" про которых нужно пояснять кто это вообще такой.
Вот тоже интересно, как недавно один любитель нашей медиалиги сравнивал нашу и испанскую. Мол там же смотрят, почему у нас не должны смотреть? Да вот только там Пике, Касильяс, Роналдиньо, Агуэро и другие звезды и легенды мирового футбола выходят по фану мяч попинать, да еще и Моуриньо по видеосвязи троллит Каса, а у нас Паша Техник
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Ответ Добрый Ретроград
Люди любят смотреть, как узнаваемые персоны бьют морды. - это быдло и плебс любит.
А они не люди?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Marat_NJL
Популярен среди кого? Лично я не смотрю ни первое, ни второе. У школьников, наверное, да. Ну когда-то для многих в школе было смешным «пальчик, пальчик, улыбнись»
школьники как раз любят футбол, не порвись, смотри
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Хороши "звёзды" про которых нужно пояснять кто это вообще такой.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marat_NJL
Популярен среди кого? Лично я не смотрю ни первое, ни второе. У школьников, наверное, да. Ну когда-то для многих в школе было смешным «пальчик, пальчик, улыбнись»
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Люди любят смотреть, как узнаваемые персоны бьют морды. - это быдло и плебс любит.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DynamoUfa
Мордобой был популярен во все время, начиная с Колизеев и тд
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий