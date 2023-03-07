«Почему в России популярен поп-ММА? Люди любят смотреть, как узнаваемые персоны бьют морды. Так же и в медиафутболе». Гасилин об аудитории

Алексей Гасилин рассказал о причинах популярности медиафутбола в России.

«Почему медиафутбол настолько популярный? Все любят скандалы, стычки, драки. Это сущность человека. Почему все любят «бои без правил»? Почему в России популярны поп-ММА? Потому что человек любит смотреть как, выясняя отношения, узнаваемые персоны у бьют друг другу морду или происходит какой-то скандал. Так же и в медиафутболе.

Здесь важна история вокруг матча, скандал вокруг игры, нерв. И это интересно, прежде всего, молодой аудитории. А более возрастной аудитории 35+ важен класс игры, уровень мастерства. Мы же понимаем, уровень медиафутбола — это условно Вторая лига. Если ты не погружен во внутренние разборки между командами в Медиалиге, тебе это неинтересно смотреть, ты переключишь на Лигу чемпионов или даже РПЛ», – сказал форвард «Амкала».