Алан Гатагов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги. Команду возглавляет его брат Сослан

Алан Гатагов вошел в тренерский штаб молодежной сборной .

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» будет помогать своему брату Сослану.

«Алан Маратович Гатагов также входит в тренерский штаб молодежной сборной вместе со мной.

Он будет отвечать за коммуникацию между игроками и тренерским составом. У него выстраиваются прекрасные взаимоотношения в раздевалке.

Он будет советовать мне и коммуницировать с игроками – у него это отлично получается», – сказал Сослан Гатагов, главный тренер молодежной сборной МФЛ.

Команда Гатагова планирует провести товарищескую игру против сборной ЮФЛ.