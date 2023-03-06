Алан Гатагов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги. Команду возглавляет его брат Сослан

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Алан Гатагов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги.

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» будет помогать своему брату Сослану.

«Алан Маратович Гатагов также входит в тренерский штаб молодежной сборной вместе со мной.

Он будет отвечать за коммуникацию между игроками и тренерским составом. У него выстраиваются прекрасные взаимоотношения в раздевалке.

Он будет советовать мне и коммуницировать с игроками – у него это отлично получается», – сказал Сослан Гатагов, главный тренер молодежной сборной МФЛ.

Команда Гатагова планирует провести товарищескую игру против сборной ЮФЛ.

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4 комментария

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Overkiller
Ответ Алексей Ненахов
А Мостовой куда-нибудь войдёт ?
В анналы истории.

Ой, кажется, лишнюю "н" написал.
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раскаявшийся жиробас
Ну для медиалиги отличное назначение, будет показывать, как аксель делать свой легендарный
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ipolyakov16
Ставьте плюс, кто помнит его легендарный финт
+7
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Алексей Ненахов
А Мостовой куда-нибудь войдёт ?
+1
0
+1
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