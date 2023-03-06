Алан Гатагов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги. Команду возглавляет его брат Сослан
Алан Гатагов вошел в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги.
Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» будет помогать своему брату Сослану.
«Алан Маратович Гатагов также входит в тренерский штаб молодежной сборной вместе со мной.
Он будет отвечать за коммуникацию между игроками и тренерским составом. У него выстраиваются прекрасные взаимоотношения в раздевалке.
Он будет советовать мне и коммуницировать с игроками – у него это отлично получается», – сказал Сослан Гатагов, главный тренер молодежной сборной МФЛ.
Команда Гатагова планирует провести товарищескую игру против сборной ЮФЛ.
Ой, кажется, лишнюю "н" написал.