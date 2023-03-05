Главный тренер молодежной сборной Winline Медиалиги Сослан Гатагов объяснил, почему отказался войти в тренерский штаб основной сборной МФЛ.

«Я отказался идти в штаб основной сборной. Я считаю, что там и без меня достаточно людей, кто готов реализовывать планы основной сборной.

Эти работы в тандеме – они мне не близки. Слишком перенасыщать тренерским составом сборную – это не есть хорошо», – сказал Сослан.

Мбэйп, Володя XXL, Прокоп, сыновья Лоськова и Гаджиева вызваны в молодежную сборную Медиалиги