Сослан Гатагов: «Я отказался идти в штаб основной сборной Медиалиги. Эти работы в тандеме – они мне не близки»

Теги Сослан Гатагов Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Главный тренер молодежной сборной Winline Медиалиги Сослан Гатагов объяснил, почему отказался войти в тренерский штаб основной сборной МФЛ.

«Я отказался идти в штаб основной сборной. Я считаю, что там и без меня достаточно людей, кто готов реализовывать планы основной сборной.

Эти работы в тандеме – они мне не близки. Слишком перенасыщать тренерским составом сборную – это не есть хорошо», – сказал Сослан.

Мбэйп, Володя XXL, Прокоп, сыновья Лоськова и Гаджиева вызваны в молодежную сборную Медиалиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий