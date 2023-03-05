Майк о Маврине: «Да ему все можно! Наорать и сказать, что он больше не в команде, написать в чат, что уходит»

Экс-хавбек «Амкала» Майк Крапивников рассказал о значительном влиянии полузащитника в клубе.

Егоров: «Еще тогда в Новосибирске, Красноярске (выезд «Амкала» в марте 2022-го – прим. Sports.ru) я прекрасно помню эпизоды, я думал, вы тогда угораете, когда все подходили и говорили, что с «Амкалом» что-то не то, все зависит от других людей, от Васи Маврина, например.

Не только ты подходил, еще несколько человек, я тогда думал, что вы прикалываетесь и даже пост сделал, что кикаем Маврина, а потом оказалось, что это близко к правде. Я тогда не находился в «Амкале» постоянно, но в тот момент уже все были недовольны. Чем вы были недовольны?»

Майк: «Я недоволен, что никто не может сказать об этом. Если брать микроклимат команды, если его сравнивать, потому что у некоторых людей было очень много поблажек, например, у таких как Вася. Он мог материться на игроков, влиять на командную атмосферы, то есть ему можно что-то сделать, а другим нельзя.

Да ему все можно! Наорать и сказать, что он больше не в команде, написать в чат, что уходит, а потом чтобы все ему написали, зачем он уходит».

Егоров: «Меня тогда еще не было. Тогда таких сообщения я не видел, поэтому для меня это странно. Я думал, что это просто приколы. А ты уже тогда все чувствовал?»

Майк: «Тогда не было такого. Мы говорили, что они старшие, приближенные к Герману. Они влияют на состав, на «Амкал», на тренировки, у них есть свой чат, где они общаются. Это нормально, когда это хорошо влияет на коллектив. Потом у нас вроде все хорошо было».

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