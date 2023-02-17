«Броуки» сделали Блатову предложение о переходе

«Броуки» заинтересованы в приглашении Виктора Блатова.

Клуб сделал предложение полузащитнику «Амкала» в Казахстане, где игрок выступал за на турнире 1XBET Media Football League.

«В Казахстане мы сделали предложение Вите Блатову о переходе в « ».

Причины:

1. В «Амкале» три форварда. Один – с его номером. И забивает.

2. В «Амкале» комфортные условия. Вите нужно выходить из этой зоны комфорта.

3. Если он поработает над собой, то, как умный игрок, идеально подойдет для футбола, который мы ставим.

Впрочем, если честно, во время интервью Витя сам спросил, хотим ли мы видеть его в нашей команде, и уже после я объяснил: раз так, то это хорошая идея», – сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.