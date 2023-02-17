«Броуки» сделали Блатову предложение о переходе

Теги Амкал Дмитрий Егоров Виктор Блатов Winline Медиалига БроукБойз SD Family возможные трансферы Медиафутбол

«Броуки» заинтересованы в приглашении Виктора Блатова.

Клуб сделал предложение полузащитнику «Амкала» в Казахстане, где игрок выступал за SD Family на турнире 1XBET Media Football League.

«В Казахстане мы сделали предложение Вите Блатову о переходе в «Броуки».

Причины: 

1. В «Амкале» три форварда. Один – с его номером. И забивает. 

2. В «Амкале» комфортные условия. Вите нужно выходить из этой зоны комфорта.

3. Если он поработает над собой, то, как умный игрок, идеально подойдет для футбола, который мы ставим.

Впрочем, если честно, во время интервью Витя сам спросил, хотим ли мы видеть его в нашей команде, и уже после я объяснил: раз так, то это хорошая идея», – сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий