Майк и Шепляков потренировались с «Титаном»

Хавбек SD Family Майк Крапивников и экс-вратарь «Денег» Александр Шепляков провели тренировку с потенциальным новичком МФЛ-3 «Титаном».

Ранее Майк не продлил контракт с «Амкалом» и присоединился к SD Family. В составе SD Майк сыграл на 1XBET Media Football League.

Шепляков не продлил контракт с «Деньгами» и покинул команду после второго сезона Winline Медиалиги.

Президент «Титана» о Майке: «Неплохой футболист и старичок в сообществе, с ним можно делать интересный контент»

Шепляков об уходе из «Денег»: «За последний месяц испортилась атмосфера. Я не хотел выплескивать негатив на команду и решил уйти»