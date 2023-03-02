Майк и Шепляков потренировались с «Титаном»

Теги Александр Шепляков Амкал Winline Медиалига ФК Деньги SD Family Майк Крапивников 1XBET Media Football League ЛФК «Титан» Медиафутбол

Хавбек SD Family Майк Крапивников и экс-вратарь «Денег» Александр Шепляков провели тренировку с потенциальным новичком МФЛ-3 «Титаном».

Ранее Майк не продлил контракт с «Амкалом» и присоединился к SD Family. В составе SD Майк сыграл на 1XBET Media Football League.

Шепляков не продлил контракт с «Деньгами» и покинул команду после второго сезона Winline Медиалиги.

Президент «Титана» о Майке: «Неплохой футболист и старичок в сообществе, с ним можно делать интересный контент»

Шепляков об уходе из «Денег»: «За последний месяц испортилась атмосфера. Я не хотел выплескивать негатив на команду и решил уйти»

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