Виктор Блатов: «Броуки» – классная команда, но я не считаю, что у меня там будут перспективы лучше, чем в «Амкале»

Нападающий SD Family Виктор Блатов высказался о возможном переходе в « ».

– Почему ты спросил у Димы Егорова на счет своего перехода в «БроукБойз»?

– На самом деле, я не боюсь того, что у меня в «Амкале» будет мало времени по возвращении. «Броуки» – реально очень классная и перспективная команда, но в любом случае, я не считаю, что прям сильно лучше перспективы у меня будут там.

Плюс ко всему – собственный интерес. Просто поинтересоваться, удовлетворить свое небольшое эго. Дима [Егоров] уже несколько раз упоминал, что хочет видеть меня в команде. До сих пор конкретного предложения не было, но интерес приятен.

– Как ты оцениваю вероятность своего перехода?

– Пока она довольно мала, потому что конкретного предложения не было. На данный момент я игрок SD Family. В марте сыграю против «Амкала». Уже потом будем смотреть по дальнейшим перспективам, вернусь ли я в Москву вообще, – сказал экс-игрок «Амкала».