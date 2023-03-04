«Титан» сделал предложение игроку «Денег». Вероятно, это Гендузи

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Станос рассказал, что «Титан» сделал предложение игроку ФК «Деньги».

«Сегодня Шама [Курбанов] сделал предложение нашему игроку, от которого он не смог отказаться. «Поплыла голова», как он говорит.

Даже не вижу смысла говорить о том, сколько клуб в кого вкладывает и что в итоге получает. Но проблем с наемниками сейчас нет. Сейчас сложнее найти другие качества в тех кого приводишь в клуб.

Кстати, к тем, кто их скупает вообще претензий не должно быть. Если бы у меня, например, был огромный бюджет, я бы тоже скупал всех, кто продается».

Пост Станос сопроводил картинкой с крокодилом Геной. Вероятно, это намек на игрока «Денег» Гендузи.

1 комментарий

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Iosiffczenit
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