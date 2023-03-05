Шепляков о Гендузи: «Человек на голом энтузиазме херачил 9 месяцев в «Деньгах». Даже поблагодарить за труд нормально не смогли»

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Экс-вратарь «Денег» Александр Шепляков прокомментировал слова президента команды Станоса о возможном переходе хавбека Гендузи в «Титан».

«Я про себя ничего не говорил и про свой уход молчал! Но когда так относятся к человеку, который девять месяцев на голом энтузиазме херачил в ФК «Деньги», тратил свое время, здоровье и эмоции.

Не пропускал ни съемок, ни тренировок! И даже поблагодарить за труд нормально не смогли. Футбол – это бизнес, и все, что происходит – это обычные вещи. Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше!

Если думаете, что это я как-то повлиял на решение Гены, то я сам в данный момент никуда не перешел», – написал Шепляков.

Ранее Александр был замечен на тренировке «Титана».

«Титан» сделал предложение игроку «Денег». Вероятно, это Гендузи

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