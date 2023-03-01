Герман о новых трансферах «Амкала»: «Вероятно, что ребята, которые со статусом профи, еще будут приходить»

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Герман Эль Класико высказался о возможных трансферах «Амкала».

– Заберет ли карманник Джип (так называют Германа) еще кого-то, то есть будут ли еще трансферы в «Амкал»?

– Мы смотрим, периодически приходят ребята. У нас достаточно большая медийная составляющая в команде, которая проходят по заявке, как медиаигроки, поэтому вполне вероятно, что ребята, которые со статусом профи, еще будут приходить.

Мы их периодически смотрим. Кто-то нравится, кто-то нет, а там уже обсуждаем», –  объяснил основатель «Амкала».

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