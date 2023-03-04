Дмитрий Егоров: «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. С победой, «Зенит»
Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал результаты матча 18-го Мир РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).
«Спартак» выбывает из чемпионской гонки, потому что тип на судье свистнул раньше времени! Просто не дал эпизоду завершиться.
С победой, «Зенит», – написал Егоров.
Напомним, на 85-й минуте матча нападающий московской команды Александр Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.
Еще 36 очков до конца сезона разыгрывается.