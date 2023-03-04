Дмитрий Егоров: «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. С победой, «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Илья Помазун Кристофер Мартинс Перейра Александр Соболев Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал результаты матча 18-го Мир РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2).

«Спартак» выбывает из чемпионской гонки, потому что тип на судье свистнул раньше времени! Просто не дал эпизоду завершиться.

С победой, «Зенит», – написал Егоров.

Напомним, на 85-й минуте матча нападающий московской команды Александр Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А судьи кто?
мясные такие смешные)) все надеялись, что в этот раз получится , а как только шансы потеряли, все , полетело! Судьи, Газпром! Самим не надоело?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert58
А она была эта гонка? Всё уже в начале сезона решили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ Ильдар Фарукшин
Хорошое развития в футболе в стране. Психонет Абаскаль уедит. К нам и так никто не едит. Будет в своём гавне копаться. Медиафутбол, наши физруки возглавит Семак. Новые русские бабки (бразилы)
Так газовым это и надо. Хотят, чтобы у них играли 50-миллионные бразильцы с паспортами, не считающиеся легионерами, а у соперников были слабые футболисты и тренеры. Хотят быть вечными гегемонами в болоте.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
уже вся страна понимает, что здесь явно прослеживается питерский след :)... клоунада с "чемпионствами" зенита продолжается :)...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sorokin**********
Так быстро, а утром чуть ли ни чемпионами себя называли)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Ебздрогыч
Как будто он в ней был, или Ростов будто был. У нас чемпионская гонка как выборы президента: на бумаге всегда интрига, а по факту всем всё давно понятно
зенит ты правильно сравнил с выборами....ведь дед вип болельщик зенита и делает все точно так же в спорте и политике
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadiy Gyzenko
Ну а кто сомневается в этом. Судьи хотят хорошую премию от промгаза!!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Посмотрим, посмотрим...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Павлов
Ваш крючок ждёт вас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Ответ Hipper
Не надо приравнивать это к выбору президента. Зенит играет, выходи побеждай, но увы копыта
Почему не надо? Зенит клуб власти, придворный шут.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Ну,это как посмотреть.+8 после сегодняшнего тура.-3 личная игра.Остается +5 ,которые легко зенит может потерять .Вопрос сколько потеряет Спартак.А если нет?То и чемпионства нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolakovalenko@mail.ru
Ответ Hipper
Будто без этой ничьи было непонятно, что Зенит чемпион)
А ты что прорицатель? С такими судьями ты прав Зенит чемпион.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naspartaks ru
да кто этих..... рассматривал то!!!!!??????)))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasa@ya.ru
Мешок не потопляемый. Дело свое знает🙂
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
" тип на судье свистнул раньше" ну и дурачек этот Егоров
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Беляков
Ответ Алексей Бирюков
Комментарий удален модератором
Ничего не понял , нормально объясни
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Что так рано лапки подняли?
Еще 36 очков до конца сезона разыгрывается.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Ответ Ебздрогыч
Как будто он в ней был, или Ростов будто был. У нас чемпионская гонка как выборы президента: на бумаге всегда интрига, а по факту всем всё давно понятно
Стабильность!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
"Спартак" выбыл оттуда, где никогда не был. Никогда не было - и вот опять!
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Бирюков
Ответ Александр Беляков
Зенит мордой в газон вкатал Спартак на открытие арене , сегодня Урал мог выигрывать. Какая гонка??
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Из чего выбывает? ахахах
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Бирюков
Ответ Александр Беляков
Зенит мордой в газон вкатал Спартак на открытие арене , сегодня Урал мог выигрывать. Какая гонка??
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Беляков
Зенит мордой в газон вкатал Спартак на открытие арене , сегодня Урал мог выигрывать. Какая гонка??
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Хорошое развития в футболе в стране. Психонет Абаскаль уедит. К нам и так никто не едит. Будет в своём гавне копаться. Медиафутбол, наши физруки возглавит Семак. Новые русские бабки (бразилы)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hipper
Ответ Ебздрогыч
Как будто он в ней был, или Ростов будто был. У нас чемпионская гонка как выборы президента: на бумаге всегда интрига, а по факту всем всё давно понятно
Не надо приравнивать это к выбору президента. Зенит играет, выходи побеждай, но увы копыта
+13
-13
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий