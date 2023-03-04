Дмитрий Егоров: «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. С победой, «Зенит»

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал результаты матча 18-го Мир РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).

«Спартак» выбывает из чемпионской гонки, потому что тип на судье свистнул раньше времени! Просто не дал эпизоду завершиться.

С победой, «Зенит», – написал Егоров.

Напомним, на 85-й минуте матча нападающий московской команды Александр Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.