Федун о Fan ID: «Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Леонид Федун рассказал о своем отношении к Fan ID.

«Fan ID? Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex» («Закон суров, но это закон» – Sports.ru)», – сказал бывший владелец «Спартака».

Ранее сообщалось, что первый матч «Спартака» после введения Fan ID – с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ (2:2) – посетили около 4,5 тысячи болельщиков. Это худший показатель посещаемости домашнего матча «Спартака» с 2004 года без учета периода коронавирусных ограничений.

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

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38 комментариев

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fbd
Как говорил мой дед: «Я твой дед»
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prus_3
Ответ chili
Не. Dura lex, sed dura.
Закон суров, но суров? Учил латынь или так?
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Трусики Бочкаревой
Ответ Денис Фёдоров
Там в латыни опечатка. Не dura lex,а Durex
Glushak - Durex
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Любитель пожрать
А как говорят болельщики, судья - Durex!
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chili
Не.
Dura lex, sed dura.
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dimur
Как говорили древние латиняне: Pecunia non olet (Деньги не пахнут).

"773,6 млн рублей потратили из госбюджета на подготовку стадионов к Fan ID. На «Газпром Арену» и «Лужники» ушло по 10-11 млн, на «Ахмат-Арену» – 53,4 млн".
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Mr. Voronoi
Что там дуро? Вот реально? Что произойдёт, если вы будете пускать всех желающих и не спрашивать айди?
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-= Masteryuga =-
Ответ инок
Хуже чем сделать глупость - это не признавать этого
Это с вашей колокольни глупость, были бы у власти, сделали бы тоже самое...
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Милитриса Кирбитьевна
Ответ Виктор Краснодар
Латиняне а не Римляне
Аа, вот в чем соль)
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ВладимирНеПутин
Опять Глушкова вспомнил и то неправильно одно из его имен назвал
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TheSportNik
Урал из кубка выбросит Спартак и совсем перестанут ходить болельщики Спартака на стадион.
Ганчаренко показал, как надо играть против Спартака, кстати он с любой командой от Кубани,Уфы,Краснодара , а уж ЦСКА при нем в дерби без проблем побеждал Спартак.
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Oleg Kolesnikov
Как говорили древние латиняне - "hochesh sex - pey sеаlex".
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Faust Doc
Ответ gustavo1097
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Лучший!))
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Pb-SE
Достаточно первого слова.
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Serg Irk
Казалось бы, при чем тут Глушаков
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nt6zttkjjg
Как говорили латиносы: «Ola, cabron!”
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АРТУР АЛИЕВ
А ещё они говорили:-"Dum spiro spero".
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Ubik-city
Важно уметь отделять закон суровый от закона глупого.
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Леван Мкртчян
Ответ Денис Фёдоров
Там в латыни опечатка. Не dura lex,а Durex
Тогда эпично звучит ....

Закон -- андон, но это закон
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Честный контроль
Федун, а как там поставки топлива Украинской армии, все продолжаются, в плановом режиме?
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Виктор Краснодар
Ответ Милитриса Кирбитьевна
У древних римлян тоже был фан-айди на Колизей?
Латиняне а не Римляне
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Chernoy
2123 год. Как говорили в России 100 лет назад: Зарема, заткнись, Зарема, нас всего лишат.
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Fonbaron
Ответ инок
Хуже чем сделать глупость - это не признавать этого
Им нельзя. Иначе все отобрать могут. Даже если будет суперлчевидная тупость, они либо отмолчаться либо будут опять ссылаться на то что это закон.
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Ебздрогыч
Ответ Денис Фёдоров
Там в латыни опечатка. Не dura lex,а Durex
Еще есть вариант dura lex, sealex. Ну или durex, sealex
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Роберт Д.
Приехал на выходные в гости в Москву. Хотел на футбол сходить. Деньги в кассу сую, говорю - два билета. А мне говорят фан уйди. Спасибо, пошел как обоср.. Т. е. если я из Ярика то на стадион ни ни. Унас это г. не оформляют в городе.
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