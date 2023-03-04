Федун о Fan ID: «Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex»

рассказал о своем отношении к Fan ID.

«Fan ID? Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex» («Закон суров, но это закон» – Sports.ru)», – сказал бывший владелец « ».

Ранее сообщалось, что первый матч «Спартака» после введения Fan ID – с «Уралом» в 18-м туре Мир (2:2) – посетили около 4,5 тысячи болельщиков. Это худший показатель посещаемости домашнего матча «Спартака» с 2004 года без учета периода коронавирусных ограничений.

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

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