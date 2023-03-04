Федун о Fan ID: «Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex»
Леонид Федун рассказал о своем отношении к Fan ID.
«Fan ID? Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex» («Закон суров, но это закон» – Sports.ru)», – сказал бывший владелец «Спартака».
Ранее сообщалось, что первый матч «Спартака» после введения Fan ID – с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ (2:2) – посетили около 4,5 тысячи болельщиков. Это худший показатель посещаемости домашнего матча «Спартака» с 2004 года без учета периода коронавирусных ограничений.
Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен
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Dura lex, sed dura.
"773,6 млн рублей потратили из госбюджета на подготовку стадионов к Fan ID. На «Газпром Арену» и «Лужники» ушло по 10-11 млн, на «Ахмат-Арену» – 53,4 млн".
Ганчаренко показал, как надо играть против Спартака, кстати он с любой командой от Кубани,Уфы,Краснодара , а уж ЦСКА при нем в дерби без проблем побеждал Спартак.
Закон -- андон, но это закон