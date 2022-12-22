Тигиев лежа давал интервью после поражения от Майами: «Олежка – молодец, я его поздравляю»

высказался о поражении в поединке с Олегом Майами.

По завершении боя, победу в котором единогласным решением судей одержал Майами, защитник «БроукБойз» не смог подняться и давал интервью лежа.

– Я извиняюсь, у меня какое-то обезвоживание, поэтому…

Что пошло не по плану? Я проиграл, что пошло? Все. Олежка – молодец, я его поздравляю, всем спасибо.

– Сам по себе бой тебе понравился, ты готов дальше участвовать?

– Я не могу сказать точно, посмотрим. Извините, пацаны, кого подвел, – сказал Тигиев.

После этого ведущий попросил бригаду скорой помощи подняться в октагон.

Фото: кадр с эфира канала «Наше Дело» в Rutube