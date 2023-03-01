Карат о 2Drots в МФЛ-3: «Я бы хотел видеть их в третьем сезоне. Мне было бы приятно сыграть с ними»

Карат высказался о возможном отсутствии 2Drots в третьем сезоне .

– Можно ли будет считать третий сезон успешным без 2Drots?

– Нет, всегда приятно играть там, где играют чемпионы, главная цель всех команд – обыграть чемпионов и стать новыми чемпионами. Если чемпионов не будет, кого обыгрывать?

– Есть много других хороших команд.

– Это не то.

– В первом сезоне было ли неинтересно без «Амкала»?

– Это был первый сезон, это было что-то новое, я не смотрел ни на какие команды. Для меня это было просто что-то новой. Второй сезон был уже не так интересен, уже как будто приелось, может быть еще из-за того, что мало играл.

Я бы хотел видеть 2Drots в третьем сезоне. Мне было бы приятно сыграть с ними», – сказал нападающий «Амкала».

В январе 2023-го 23-летний форвард перешел из 2Drots в «Амкал».