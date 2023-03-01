Карат о 2Drots в МФЛ-3: «Я бы хотел видеть их в третьем сезоне. Мне было бы приятно сыграть с ними»
Карат высказался о возможном отсутствии 2Drots в третьем сезоне Winline Медиалиги.
– Можно ли будет считать третий сезон успешным без 2Drots?
– Нет, всегда приятно играть там, где играют чемпионы, главная цель всех команд – обыграть чемпионов и стать новыми чемпионами. Если чемпионов не будет, кого обыгрывать?
– Есть много других хороших команд.
– Это не то.
– В первом сезоне было ли неинтересно без «Амкала»?
– Это был первый сезон, это было что-то новое, я не смотрел ни на какие команды. Для меня это было просто что-то новой. Второй сезон был уже не так интересен, уже как будто приелось, может быть еще из-за того, что мало играл.
Я бы хотел видеть 2Drots в третьем сезоне. Мне было бы приятно сыграть с ними», – сказал нападающий «Амкала».
В январе 2023-го 23-летний форвард перешел из 2Drots в «Амкал».
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