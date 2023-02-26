«2Drots получили 7,5 млн рублей за участие во втором сезоне Медиалиги». Президент МФЛ о гонораре команд

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о гонораре команд за участие в МФЛ.

– Сколько получили 2Drots за второй сезон?

– У нас договоренность, что мы это не выносим, но я могу сказать, что эта цифра примерно эквивалентна призовому фонду, который они выиграли – 7,5 млн рублей.

– Сколько команд получают деньги за участие?

– Четыре – это «Амкал», 2Drots, «Броуки» и «Сахалинец». Но мы еще не со всеми говорили, может еще кто-то попросит, – рассказал Николай.

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