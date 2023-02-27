Хачатурян о Звездине: «Егоров и Райзен поняли, что польза даже с совмещением очевидна»

Артем Хачатурян прокомментировал возвращение Игоря Звездина в «БроукБойз».

– Когда Звездин уходил из «Броуков», он выдвинул президентам требования по изменению тренировочного процесса (сделать его более профессиональным). Тогда Егоров и Райзен отказали. Сейчас Звездин вернулся – ему все же пошли на уступки?

– Какие-то из требований точно будут удовлетворены. Общий уровень команды вырос, футболистов с преобладающей внутренней мотивацией стало больше, добавилось возможностей для творческой реализации, что является ключевым фактором для любого созидателя.

– Как проходили переговоры?

– С Игорем мы большие друзья, поэтому так или иначе работу в «Броуках» обсуждали. Ему было интересно вернуться, но только через совмещение (он работает в академии «Родины», тренирует 2009 год, – прим. Хачатуряна), что сначала не устроило руководство «Броуков».

Затем Дима и Артем все же поняли, что польза даже с совмещением очевидна, а хороших тренеров в стране не так уж и много.

– В чем сила Звездина?

– Он не очень любит, когда я его публично хвалю, да и делал я это настолько часто, что будто уже не осталось слов. Конкурентных преимуществ много, но что будет важнее всего в хаосе игр медийки – Игорь раньше остальных выявляет проблему и лучше остальных решает ее.

Наиболее логичным, простым, естественным способом. Большую часть этих проблем даже опытные тренеры, даже в более спокойных условиях, не в состоянии не то что исправить, а элементарно обнаружить.

– Возвращение Звездина, появление второй команды, которая возьмет на себя медийный дела – Броуки становятся более профессиональными и сфокусированными на результате?

– Мне кажется, так уместно говорить. Это нормальный этап развития любой команды, претендующей на победы, – сказал советник президентов «Броуков» по трансферным вопросам в беседе с корреспондентом Sports.ru Денисом Смирновым.

Звездин назначен помощником главного тренер «БроукБойз» Соснина