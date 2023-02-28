Егоров о Роналдиньо в испанской медиалиге: «А Аршавин считает, что играть в нашей МФЛ – ниже его достоинства»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал дебют Роналдиньо в Кингс Лиге и отсутствие звездных футболистов в Winline Медиалиге.

«Роналдиньо дебютировал в МФЛ, правда, в испанской. Пытался бегать, но бегал медленно. Пытался обыгрывать, но у него отбирали. Что-то он выдумывал, но получалось, как в ФНЛ. Ноль забил и ноль отдал, но его игру показали во всем мире. В том числе и в России.

В России, где в МФЛ ты не увидишь звезд прошлого: Аршавина, Широкова, Кержакова, братьев Березуцких. Почему? Во-первых, в испанской МФЛ меньше площадка, а у нас на «Луче» можно сдохнуть. Во-вторых, в Испании не играют профики из Второй лиги – Аршавин тоже может сдохнуть, играя в «несись-беги».

В-третьих, в испанской МФЛ премки платит лига, а у нас – клубы. Естественно, что много миллионов на Аршавина вряд ли у кого-то найдется. В-четвертых, почему-то МФЛ считается у нас не модной, Аршавин считает, что играть здесь – это ниже его достоинства.

Так что вместо Роналдиньо в России будут играть те, кто просто любит футбол: Дьяков, Соснин, Павлюченко недавно захаживал», – сказал Егоров.

Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей

Аршавин о медиафутболе: «Для меня это не футбол. Мое мнение никак не поменялось»