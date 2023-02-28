Егоров о Роналдиньо в испанской медиалиге: «А Аршавин считает, что играть в нашей МФЛ – ниже его достоинства»

Теги Роман Павлюченко Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Антон Соснин Андрей Аршавин Роман Широков Роналдиньо Александр Кержаков Виталий Дьяков Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Луч Кингс Лига Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал дебют Роналдиньо в Кингс Лиге и отсутствие звездных футболистов в Winline Медиалиге.

«Роналдиньо дебютировал в МФЛ, правда, в испанской. Пытался бегать, но бегал медленно. Пытался обыгрывать, но у него отбирали. Что-то он выдумывал, но получалось, как в ФНЛ. Ноль забил и ноль отдал, но его игру показали во всем мире. В том числе и в России.

В России, где в МФЛ ты не увидишь звезд прошлого: Аршавина, Широкова, Кержакова, братьев Березуцких. Почему? Во-первых, в испанской МФЛ меньше площадка, а у нас на «Луче» можно сдохнуть. Во-вторых, в Испании не играют профики из Второй лиги – Аршавин тоже может сдохнуть, играя в «несись-беги». 

В-третьих, в испанской МФЛ премки платит лига, а у нас – клубы. Естественно, что много миллионов на Аршавина вряд ли у кого-то найдется. В-четвертых, почему-то МФЛ считается у нас не модной, Аршавин считает, что играть здесь – это ниже его достоинства.

Так что вместо Роналдиньо в России будут играть те, кто просто любит футбол: Дьяков, Соснин, Павлюченко недавно захаживал», – сказал Егоров.

Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей

Аршавин о медиафутболе: «Для меня это не футбол. Мое мнение никак не поменялось»

 

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36 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ CoMoBo3
Не знаю, кто это, теперь даже горжусь этим 😎
Крайне некультурный человек, считающий себя журналистом. "Герой" нашего времени.
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Simplicissimus
Не модно? Ну так вы там в своей МФЛ определитесь, вы про "модно" или вы андерграунд. Пока что по факту ни рыба ни мясо. Зрителю нужен конкретный продукт, - рыбный плов и фрикадельки с гарниром из теста он хавать не будет
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FortMinor
Ответ МТБ
Аршавин имеет полное право так считать.
да и роналдиньо покер ливерпулю не клал)))
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BeastI666I
потому что уровень лиг разный!
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Mr.Oizo
Все правильно он считает! Никому ваша чухня не интересна
+5
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+5
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Мохнатый55
Ответ CoMoBo3
Не знаю, кто это, теперь даже горжусь этим 😎
Это пародия на журналиста. Пишет заказные тексты.
+3
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+3
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Kanonir152
Лишний раз высказываю уважение Андрею Сергеевичу. Бегать за одну команду с персонажами по типу Тигиева стремно.
+4
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FNT
Может, потому что Аршавин востребован как неплохой эксперт, работает в родном клубе и может зарабатывать, не выступая клоуном в развлекательных мероприятиях?

У меня нет никакого хейта к медиалиге, она имеет полное право на существование, но вот бывшие легенды в ней выглядят откровенно грустно.
+3
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adekvat11
сделайте площадки, как в испанской медиалиге, перестаньте считать, что вы большой футбол, а не шоу и профики к вам потянутся!
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Dr.aydar
Тут дело в менталитетах просто - Аршавин ценит себя и уважает, а Ронни, к сожалению, лезет куда угодно лишь бы денег заплатили
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JFT96
Ответ Денис Олегович
Прошу прощения, что задел Ваши чувства своим комментарием по поводу такой великой штуки, как футбольная лига блогеров. Постараюсь впредь писать комменты на данном ресурсе, когда мне дадут на то разрешение или кто-либо попросит высказать мнение.
Да мне, собственно, плевать на медиафутбол. Но, так уж и быть, прощаю вас.
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Svobodu Mne
Ну считает Шава ниже своего достоинства играть в вашей лиге и что? Он что, обязан вам чем то?
+2
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Эндрю81
Рони по поддельному паспорту пересекал границу и чилил в тюрьме. Живет по приколу. Шава серьезный русский мужик, у которого улыбку выпросить сложнее, чем денег занять.

Павлюченко ваша лига не впилось никуда - ему миллионы подписоты Бузовой интересны. Рома не так прост, как кажется.
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Алексей Петров
Я не понял че он там про Роналдинье несет, "но смотрели миллионы" , нет весь мир будет на этого 🤡 лицезреть))
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TiNO
Что-то я не слышал, чтобы Аршавин так говорил. Даже если считает - его право. Мостового вон уговори поиграть)))
+1
0
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Kim Evgeniy
Такое ощущение, что совсем без головы... нашли кому из что предлагать.
0
0
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Александр Жердин
А зачем Аршавину это суррогат футбола? Он в своей карьере игрока поиграл на самом высоком уровне. Захотел Рональдиньо засветится в МФЛ - его право. Так давайте оставим такое же право и А. Аршавину где играть, а где - нет.
+8
0
+8
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МИХАЛЫЧ
Смешной такой , Роналдиньо Атырау забивал , нет, а Аршавин забивал
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МТБ
Аршавин имеет полное право так считать.
+12
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Ришад Хайруллин
Ответ Денис Олегович
Справедливости ради, на толстого и постаревшего Ронни глядеть тоже не особо тянет. Пусть Медиалига существует и процветает - мне лично всё равно. Просто продукт совершенно не для меня. Ну нет интереса смотреть, как рэперы, блогеры и просто какие-то полупрофи толкаются с бывшими футболистами за 40, устраивают какие-то трэштоки в студиях перед матчами и ещё много непонятной мне движухи) Да, есть прикольные идеи, типа буллитов в серии пенальти, чистого времени и тд. Но как само действо с точки зрения просмотра - ну такое)
полностью согласен, смотреть такое нет желания
+1
0
+1
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Денис Олегович
Ответ JFT96
Кто спрашивал?
Прошу прощения, что задел Ваши чувства своим комментарием по поводу такой великой штуки, как футбольная лига блогеров. Постараюсь впредь писать комменты на данном ресурсе, когда мне дадут на то разрешение или кто-либо попросит высказать мнение.
+10
0
+10
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Darkhan Darkhan
Это его дело бегать или нет,
ожидания Егорова это его проблемы
Спустя 10 лет наконец-то общество поняло гениальность этой фразы Шавы
+2
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Marcus-light
Ответ Семён Жуйло
Зачем вообще эти медиалиги? Тренд для пиара через продажный спорц? Есть желание играть - играйте. Нет, им Аршавин обязательно нужен, может еще кто бабла даст.
Я не думаю, что спортс продажный, просто хочет быть в тренде. Если смотреть по комментариям, то новости не затрагивающие профессиональный футбол, у медиа лиги собирают 0-2 комментария. Что явный показатель
+1
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CoMoBo3
Ответ Хомячок Толстый
Медиалига в последнее время выделяется только скандалами,а не футболом. И зачем это Аршавину ?
Так это если за ней следить. Для меня она вообще ничем не выделяется 😎
+3
0
+3
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Трент Резнор
Так и есть…Шава - легенда, а у вас сборище неудачников.
+2
0
+2
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