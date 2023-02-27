Осипов анонсировал создание женской сборной Медиалиги
Анастасия Савина предложила Николаю Осипову сделать женскую сборную Медиалиги.
– Может женскую сборную сделаем?
– У меня жена, когда увидела твой пост, она мониторит почти все инфополе, сказала, что надо собирать.
Я говорю: «Начинай».
Она говорит: «Я в футболе не понимаю»
Я говорю: «Ну мы поможем».
Поэтому история о том, что женской сборной быть, она близка как никогда. Но это все будет на базе того, что мы сделаем в третьем сезоне.
Нам есть с кем играть, у Winline дружба с женской Суперлигой. И там не найдет ни одного человека, кто откажется от того, чтобы девчонки из Медиалиги сыграли с девчонками из Суперлигию.
– Значит, что этой истории быть?
– Этой истории быть и с очень большой долей вероятности, – сказал Николай Осипов.
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