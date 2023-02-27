Осипов анонсировал создание женской сборной Медиалиги

Теги Winline Медиалига ФК 10 Николай Осипов «Фима» Анастасия Савина Сборная Медиалиги Медиафутбол

Анастасия Савина предложила Николаю Осипову сделать женскую сборную Медиалиги.

– Может женскую сборную сделаем?

– У меня жена, когда увидела твой пост, она мониторит почти все инфополе, сказала, что надо собирать.

Я говорю: «Начинай».

Она говорит: «Я в футболе не понимаю»

Я говорю: «Ну мы поможем».

Поэтому история о том, что женской сборной быть, она близка как никогда. Но это все будет на базе того, что мы сделаем в третьем сезоне. 

Нам есть с кем играть, у Winline дружба с женской Суперлигой. И там не найдет ни одного человека, кто откажется от того, чтобы девчонки из Медиалиги сыграли с девчонками из Суперлигию.

– Значит, что этой истории быть?

– Этой истории быть и с очень большой долей вероятности, – сказал Николай Осипов.

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1 комментарий

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Валдис Пельш
жесть))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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