Дмитрий Егоров: «Медиафутбол – это в первую очередь Кефиры, Биг Смоуки, Алексы Месси и Сани ФИФА»

Теги Дмитрий Егоров БроукБойз Биг Смоук Алекс Месси Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о медиафутболе.

«И медиафутбол – кому-то интересный – это в первую очередь Кефиры, Биг Смоуки, Алексы Месси и Сани ФИФА, а не то, на что мы смотрим.

Посмотрим, что будет на МФЛ и МКС. Мы пока еще готовы вкладываться в оба проекта и создавать кипишь тур за туром, как это было в первом сезоне и на МКС, но делать это становится все сложнее. Трат больше, запросы выше, веселья меньше», – сказал президент «Броуков».

«Броуки» создали вторую команду. В ней будет делаться акцент на медийность

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