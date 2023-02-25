«Броуки» создали вторую команду. В ней будет делаться акцент на медийность

Дмитрий Егоров рассказал о целях созданной второй команды «БроукБойз».

«Решение о создании второй команды «Броуков» мы приняли во время организации матча сборной Медиалиги с ФК «Амкал», потому что, как вы знаете, основной бюджет ФК «Броуки» создается за счет медийной активности. За счет съемок, за счет комментариев, за счет того, что появляется в наши соцсетях.

И мне кажется, что вторая команда – это та команда, на которую в медийной части нужно делать акцент, а первая пусть играет в футбол. Мы хотим заниматься медийным футболом», – сказал президент «БроукБойз»,