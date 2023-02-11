Пике планирует прыгнуть с парашютом и приземлиться на поле «Камп Ноу» на финале четырех Кингс Лиги

Жерар Пике планирует устроить перфоманс на «Камп Ноу» на финале четырех .

Домашний стадион «Барселоны» в марте примет решающие матчи испанской медиалиги.

Бывший защитник сине-гранатовых рассказал, что ему поступило предложение прыгнуть с парашютом с вертолета и приземлиться на поле.

«Один из брендов сделал мне предложение приземлиться на поле «Камп Ноу» с парашютом, чтобы установить мяч в центре поля», – сказал Пике, являющийся одним из основателей Кингс Лиги.

Он добавил, что близок к договоренности, но не стал разглашать детали и не уточнил, о каком бренде речь.