Пике планирует прыгнуть с парашютом и приземлиться на поле «Камп Ноу» на финале четырех Кингс Лиги

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Камп Ноу Кингс Лига Медиафутбол

Жерар Пике планирует устроить перфоманс на «Камп Ноу» на финале четырех Кингс Лиги.

Домашний стадион «Барселоны» в марте примет решающие матчи испанской медиалиги.

Бывший защитник сине-гранатовых рассказал, что ему поступило предложение прыгнуть с парашютом с вертолета и приземлиться на поле.

«Один из брендов сделал мне предложение приземлиться на поле «Камп Ноу» с парашютом, чтобы установить мяч в центре поля», – сказал Пике, являющийся одним из основателей Кингс Лиги.

Он добавил, что близок к договоренности, но не стал разглашать детали и не уточнил, о каком бренде речь.

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18 комментариев

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Rinat Khudayberdin
лишь бы пилотом была не Шакира, а то скинет его где-нибудь в Средиземном море
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Barsa! bolshe chem klub
-Может, без него? А то с ним ощущения не те.
-это ты так Шакире говори... а тут, заткнись и надевай парашют
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DolJun
рад за гавича. футболистом он был неважным, но в организаторстве видно нашел себя, раз основал лигу, которая уже конкурирует с ла лигой по популярности.
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Ярый член
Пике-креативный клоун будущего
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Юрий Кечко
Пике планирует прыгнуть с парашютом и приземлится на портрет Шакиры
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Spaten
Шакира забила в гугле: вилы купить недорого
+2
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ISkO
А ничего что над стадионом есть камера-паук?
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Ramin Mamedov
Ответ Владимир Владимирович
Да врядле , кто тогда будет двум сыновьям миллионы откатывать )
как будто Шакира такая бедная, без денег Пике не сможет жить..
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deadjoker
Вот сейчас занялся своим делом. А то все играть да играть.
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Леван Мкртчян
Ответ & Co1366
Пике планирует совершить пике с парашютом.
Пике спикирует на стадион с пика Монтжуик - это будет эпик .

Монтжуик - гора в Барселоне , неподалеку
+4
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skorpion n
Ответ Enotaz24
Надеюсь парашют не Шакира складывала ))!
главное чтоб при расчётах не ошибся ))
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Владимир Владимирович
Ответ Enotaz24
Надеюсь парашют не Шакира складывала ))!
Да врядле , кто тогда будет двум сыновьям миллионы откатывать )
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Владимир Владимирович
Заработал кучу миллионов будучи игроком , заработал на рекламе так же много денег. С Шакирой тоже путешествовал по миру, а теперь занимается бизнесом в футболе и теннисе , чувак явно с горящими глазами.
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Enotaz24
Надеюсь парашют не Шакира складывала ))!
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Пако
Оригинально. Лишь бы этот парашют не постигла участь китайского аэростата...
+8
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Minuvert
Ред Булл окрыляет)
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& Co1366
Пике планирует совершить пике с парашютом.
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GuruFutbola
Вот это жизнь у парня)
Каждый день новое приключение)
Красавчик
+17
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