Пике планирует прыгнуть с парашютом и приземлиться на поле «Камп Ноу» на финале четырех Кингс Лиги
Жерар Пике планирует устроить перфоманс на «Камп Ноу» на финале четырех Кингс Лиги.
Домашний стадион «Барселоны» в марте примет решающие матчи испанской медиалиги.
Бывший защитник сине-гранатовых рассказал, что ему поступило предложение прыгнуть с парашютом с вертолета и приземлиться на поле.
«Один из брендов сделал мне предложение приземлиться на поле «Камп Ноу» с парашютом, чтобы установить мяч в центре поля», – сказал Пике, являющийся одним из основателей Кингс Лиги.
Он добавил, что близок к договоренности, но не стал разглашать детали и не уточнил, о каком бренде речь.
-это ты так Шакире говори... а тут, заткнись и надевай парашют
Монтжуик - гора в Барселоне , неподалеку
Каждый день новое приключение)
Красавчик