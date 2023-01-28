Сокамерник Алвеса Коутиньо – бывший телохранитель Роналдиньо

Стала известна личность сокамерника бывшего защитника «Барселоны» .

Сообщалось, что в тюремной камере с 39-летним футболистом проживает бразилец Коутиньо, также обвиняемый в изнасиловании.

По данным Diario Sport, речь идет о бывшем телохранителе экс-форварда «блауграны» .

Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»

Брат Алвеса Ней: «Дани попал в ловушку. Сделаем все, чтобы вытащить его из демоническо-дьявольской схемы»

У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании