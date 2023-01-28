Сокамерник Алвеса Коутиньо – бывший телохранитель Роналдиньо

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Стала известна личность сокамерника бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

Сообщалось, что в тюремной камере с 39-летним футболистом проживает бразилец Коутиньо, также обвиняемый в изнасиловании.

По данным Diario Sport, речь идет о бывшем телохранителе экс-форварда «блауграны» Роналдиньо.

Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»

Брат Алвеса Ней: «Дани попал в ловушку. Сделаем все, чтобы вытащить его из демоническо-дьявольской схемы»

У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании

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25 комментариев

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Woootz
Коутиньо... Ах вот ты куда падлюка запряталась.
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А.Э.РАСИМ
Алвес, Коутиньо, Роналдиньо.....
Мистика.
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Тюменец
Где-то в этой истории должен появиться сутенер… с футбольной фамилией..
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atomio
Спорц теряешь хватку. Нужно было такой заголовок сделать: Коутиньо - подрабатывал телохранителем Роналдиньо, а теперь он сидит в тюрьме вместе с Алвесом.
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Rakhim02
Ответ улъблюдок
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Стоять пока он не износилует тебя, а потом уже сопротивляться ( писать заявление ) +
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#SharkTeam
Ответ улъблюдок
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по-твоему в остальных износах не сопротивляются? Взрослому мужику проблем не составит справиться, если нет цели сохранить здоровье жертве
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BananaMama
Стареет спортс. Где заголовок "Коутиньо стал сокамерником Дани Алвеса"?
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Ilovethisgame77
Ответ Назар Игорь
Спортс, не забудь сообщить кто будет сокамерником Промеса.
Какой-нибудь петушок питерский, типа тебя
+8
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Феруз Марупов
Прям бразильский сериал. В предыдущих сериях:
...
+3
0
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Жесткий Костас
Всех насадок перечислили?!
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Назар Игорь
Спортс, не забудь сообщить кто будет сокамерником Промеса.
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Kaloyan Yalamov
Главное "новости" калякать, то ли еще будет, ой-ой-ой
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Ответ Извилина Заремы
Забыли Коутиньо добавить в теги.
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Ответ GuruFutbola
Держите в курсе)
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Честный контроль
Да это просто находка для скаутов из Тарасовки для зимнего трансферного окна.
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Ansu Fati
Сокамерник Дани Алвеса Коутиньо – бывший телохранитель Роналдиньо, который играл в сборной с Роберто Карлосом - который играл в Анжи с Габуловом, который играл в Динамо с Коко..
Не может быть😧
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Kuryanin
ККККККомбо!
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Tango442
Короче, намечается эпичный байопик…
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Пирс Морган
Рональдиньо всегда там, где бухают и творится беспредел)
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Lionel Andres Messi 10
Роналдиньо, кстати, тоже сидел в тюрьме.
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Aram Avanesian
Ответ Okaka
одни насильники барселоновцы собрались там
Больше чем насильники !
+2
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Roman Rusakov
Ответ igls54
В таком раскладе, интересно кто кого накрутит
Судя по всему у телохранителя больше шансов))специальная подготовка так-то
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Okaka
Ответ GuruFutbola
Держите в курсе)
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Aram Avanesian
Все скажут совпадение . Я так не думаю !
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Извилина Заремы
Забыли Коутиньо добавить в теги.
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