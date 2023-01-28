Сокамерник Алвеса Коутиньо – бывший телохранитель Роналдиньо
Стала известна личность сокамерника бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса.
Сообщалось, что в тюремной камере с 39-летним футболистом проживает бразилец Коутиньо, также обвиняемый в изнасиловании.
По данным Diario Sport, речь идет о бывшем телохранителе экс-форварда «блауграны» Роналдиньо.
Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»
Брат Алвеса Ней: «Дани попал в ловушку. Сделаем все, чтобы вытащить его из демоническо-дьявольской схемы»
У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании
Мистика.
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Не может быть😧