Роналдиньо сыграет за «Порсиньос» на Кингс Лиге.

сыграет за «Порсиньос» на .

Обладатель Кубка Америки и Кубка конфедераций, чемпион мира в составе , обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» представлен 12-м игроком в «Порсиньос».

Он сыграет за команду Ибаи Льяноса (испанская интернет-знаменитость, стример и киберспортивный комментатор) в 8-м туре испанской медиалиги против «Пио».

За «Порсиньос» также играют Чичарито и легенда «Эспаньола» .

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является . Матчи проходят в формате 7х7.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?