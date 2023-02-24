Роналдиньо сыграет за «Порсиньос» на Кингс Лиге

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо Жерар Пике Рауль Тамудо Ла Лига Хавьер Эрнандес Кингс Лига Медиафутбол

Роналдиньо сыграет за «Порсиньос» на Кингс Лиге.

Обладатель Кубка Америки и Кубка конфедераций, чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» представлен 12-м игроком в «Порсиньос».

Он сыграет за команду Ибаи Льяноса (испанская интернет-знаменитость, стример и киберспортивный комментатор) в 8-м туре испанской медиалиги против «Пио».

За «Порсиньос» также играют Чичарито и легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо.

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

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8 комментариев

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Игорь Климов
Волшебник - Роналдиньо!
+1
-1
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moldfan
Ладно. На этот раз меня убедили таки включить и поспотреть этот ваш медиафутбол.
0
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Momos
Ответ Давид Кочинян
Гляньте на эмблему клуба, это аналог «Спартака»?
Как минимум клуб-побратим)
+3
0
+3
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Джавез Тилл
PIGALDINHO
+2
-2
0
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Kirkoroff
А он не в тюрьме разве?
0
-3
-3
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Давид Кочинян
Гляньте на эмблему клуба, это аналог «Спартака»?
+28
-1
+27
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Футбол, хоккей итд
Круто👍
0
0
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QUIKSILVER
А Дидак Рибот собрал свою команду? Вот за него притопил бы
0
-2
-2
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