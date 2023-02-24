Роналдиньо сыграет за «Порсиньос» на Кингс Лиге
Роналдиньо сыграет за «Порсиньос» на Кингс Лиге.
Обладатель Кубка Америки и Кубка конфедераций, чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» представлен 12-м игроком в «Порсиньос».
Он сыграет за команду Ибаи Льяноса (испанская интернет-знаменитость, стример и киберспортивный комментатор) в 8-м туре испанской медиалиги против «Пио».
За «Порсиньос» также играют Чичарито и легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо.
Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.
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