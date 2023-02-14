Дмитрий Егоров: «Фаворитом в МФЛ будет «Амкал»

Теги Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров ответил на вопрос, будет ли потенциальный новичок третьего сезона Winline Медиалиги «Титан» фаворитом в лиге.

«Будет ли «Титан» фаворитом в МФЛ? Нет.

Фаворитом будет «Амкал», потому что я вижу у клуба жесткое желание отомстить всем за провальный год. Это не просто желание все выиграть – это именно месть, жажда поквитаться. 

И если у тебя есть для этого финансовые, кадровые и исторические условия – ты фаворит», – написал Егоров.

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