Дмитрий Егоров: «Фаворитом в МФЛ будет «Амкал»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров ответил на вопрос, будет ли потенциальный новичок третьего сезона Winline Медиалиги «Титан» фаворитом в лиге.

«Будет ли «Титан» фаворитом в МФЛ? Нет.

Фаворитом будет «Амкал», потому что я вижу у клуба жесткое желание отомстить всем за провальный год. Это не просто желание все выиграть – это именно месть, жажда поквитаться.

И если у тебя есть для этого финансовые, кадровые и исторические условия – ты фаворит», – написал Егоров.