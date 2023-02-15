Александр Мостовой: «В «Спартаке» человек 80 тренеров побывало за последние 10 лет. Столько денег отдали!»
Александр Мостовой высказался о сроке нового соглашения Гильермо Абаскаля со «Спартаком».
– Соглашение продлено до лета 2025 года. Это оптимально или много?
– Сейчас нет международных матчей, поэтому Абаскаль ничем не рискует. Я уже говорил об этом и раньше. Команда была на десятом месте, сейчас – на втором. Даже если в следующем году, что-то не получится, заберет положенные ему деньги и уедет.
«Спартак» рискует? Он тоже ничем не рискует. «Спартак» уже столько денег отдал за последние годы!.. За последние десять лет человек 80 тренеров побывало вместе с главными тренерами и их штабами.
Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего. Сколько средств за все это время было потрачено на тренеров! Все эти люди должны быть благодарны «Спартаку» и Федуну. «Спартак» всем все выплатил. Никаких претензий по этим вопросам к клубу никогда ни у кого не было, – сказал бывший игрок «Спартака».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Незгибаем в своем величии)))
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Сашуня, а ты бы уехал и не забрал?
Город спал.
А если поторговаться, то и $250k - вполне подойдут!
- Вы хотите бороться с этим?
- Нет, я хочу в этом участвовать!