Александр Мостовой: «В «Спартаке» человек 80 тренеров побывало за последние 10 лет. Столько денег отдали!»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Мостовой деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о сроке нового соглашения Гильермо Абаскаля со «Спартаком».

– Соглашение продлено до лета 2025 года. Это оптимально или много?

– Сейчас нет международных матчей, поэтому Абаскаль ничем не рискует. Я уже говорил об этом и раньше. Команда была на десятом месте, сейчас – на втором. Даже если в следующем году, что-то не получится, заберет положенные ему деньги и уедет.

«Спартак» рискует? Он тоже ничем не рискует. «Спартак» уже столько денег отдал за последние годы!.. За последние десять лет человек 80 тренеров побывало вместе с главными тренерами и их штабами.

Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего. Сколько средств за все это время было потрачено на тренеров! Все эти люди должны быть благодарны «Спартаку» и Федуну. «Спартак» всем все выплатил. Никаких претензий по этим вопросам к клубу никогда ни у кого не было, – сказал бывший игрок «Спартака».

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37 комментариев

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DaimonD
Великий Александр, прошу тебя не останавливайся, давай жары нам всем)
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Dexter Dallas
Дайте деняк. Просто дайте деняк. За то, что я в бородатые времена играл. Дайте деняк и хочу быть тренером и ничего больше не делать. Он что нищий, что последние дни только о деньгах стал говорить?
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Александр Иванов
Ответ evil
Дайте кого-нибудь ему потренировать уже
Так он тестился в медиалиге, но там задачи победить(дословно не помню) не было! Александру нужен вызов)))
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Ира15577
Ответ Aleksey001
Дед проснулся, бурча под нос, сходил в туалет, потом на кухню, не переставая бурчать налил ещё стаканчик, накатил и, бурча, побрел в сторону спальни. В бурчании иногда проскакивали слова "Спартак, тренер, лицензия, царь, опыт, зачем"... Город спал.
Александр- не дед! А мужчина в самом рвсцвете сил!
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NartApsua
80 тренеров и ни одного Мостового.
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Георгий Кузьмин
Да заткните его уже наконец, ну даже не смешно уже...
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Александр Иванов
Ответ Best game on Earth
- Я кандидат от нашего округа. Власть погрязла в коррупции и безнаказанности! - Вы хотите бороться с этим? - Нет, я хочу в этом участвовать!
Возглавить ))
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Dan Kennedy
Да уж, плохо конечно. Лучше бы Мостовому дали контракт на лет 30 и мы бы уже лет 15 развлекались в лучшей лиге мира.
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Goro Prince
-А могли-бы мне!-лукаво улыбаясь заявил дерьмоцарь
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Михаил Хромаков
Ответ Log in
"Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего. Сколько средств за все это время было потрачено на тренеров!" А на Царя миллион пожалели :(
могли б и потратить шутки ради) реалити-шоу как Мостовой получает лицензию - деньги отобьются
+2
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Валерия Данилова
Ответ Ru Ru
Да что же делать?Как Царю помочь?Дайте ему Луч Владивосток.
сперва надо на лицензию ему скинуться,царь уже указ дал чтоб ему дань собрали,а если честно царю пора в палату к Наполеону
+3
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Pb-SE
Человек 80 тренеров...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Вечно Молодой
"Столько денег...и не мне." - добавил Мостовой
"И не в царскую казну!"
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Артур Межаков
Считай свои деньги....Птицам деньги не нужны....
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pashko
Думаю Царю дали номер голосовой почты, куда можно звонить и комментировать 24х7, редакторы раз в день проверяют и пара новостей готова
+18
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Faust Doc
Мостовой красавчег!
Незгибаем в своем величии)))
+3
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Владимир Владимирович
Ну в этом плане он прав, кого только в Спартаке не было , Чернышов Скала Старков Аленичев Якин Черчесов Каррера Карпин Тедеско Эмери Рианчо Федотов Ледяхов Родионов Ваноли Руй Витория Кононов Лаудруп , Абаскаль, двое трое правда были и.о. И все они тренировали после ухода Романцева в 2003 году . Все безуспешны кроме Карреры
+2
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marsover
Даже не 81-й😂
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MikhaL
Могли бы Сашке на лицензию дать немножко. Был бы среди этих 80.
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Пылесос
Даже если в следующем году, что-то не получится, заберет положенные ему деньги и уедет.
=====
Сашуня, а ты бы уехал и не забрал?
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Captain JT26
Хотелось бы чтоб этого персонажа куда то назначили(в Химки самое то) чтоб чисто поржать нам, а ему чуть сбавить обороты, из инфо поля надеюсь хоть тогда на некоторое время исчезнет
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Aleksey001
Дед проснулся, бурча под нос, сходил в туалет, потом на кухню, не переставая бурчать налил ещё стаканчик, накатил и, бурча, побрел в сторону спальни. В бурчании иногда проскакивали слова "Спартак, тренер, лицензия, царь, опыт, зачем"...

Город спал.
+4
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RKarpov
Ответ Log in
"Для «Спартака» миллион-полтора – вообще ничего. Сколько средств за все это время было потрачено на тренеров!" А на Царя миллион пожалели :(
Да что там говорить, даже полмиллиона пожалели!
А если поторговаться, то и $250k - вполне подойдут!
+2
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Best game on Earth
Ответ Вечно Молодой
"Столько денег...и не мне." - добавил Мостовой
- Я кандидат от нашего округа. Власть погрязла в коррупции и безнаказанности!
- Вы хотите бороться с этим?
- Нет, я хочу в этом участвовать!
+38
0
+38
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Ru Ru
Да что же делать?Как Царю помочь?Дайте ему Луч Владивосток.
+3
0
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