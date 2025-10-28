«Броуки» не сыграют в Суперкубке Медиалиги
Дмитрий Егоров сообщил, что «Броуки» не сыграют в WINLINE Суперкубке Медиалиги.
«Объявляем, что «БроукБойз не будут принимать участие в Суперкубке МФЛ. Команда до нового года не будет участвовать в турнирах», – сказал президент «Броуков»
Вероятно, в Суперкубке встретятся победитель МФЛ-6 – «Амкал» и обладатель Кубка Лиги – ФК «10»/«СиндЕкат».
Ранее рассматривался вариант, что в Суперкубке сыграют четыре команды – финалисты МФЛ-6 и Кубка Лиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Дмитрия Егорова
