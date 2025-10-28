«Броуки» не сыграют в Суперкубке Медиалиги

Дмитрий Егоров сообщил, что «Броуки» не сыграют в WINLINE Суперкубке Медиалиги.

«Объявляем, что «БроукБойз не будут принимать участие в Суперкубке МФЛ. Команда до нового года не будет участвовать в турнирах», – сказал президент «Броуков»

Вероятно, в Суперкубке встретятся победитель МФЛ-6 – «Амкал » и обладатель Кубка Лиги – ФК «10»/«СиндЕкат ».

Ранее рассматривался вариант, что в Суперкубке сыграют четыре команды – финалисты МФЛ-6 и Кубка Лиги.