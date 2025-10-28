В Суперкубке Медиалиги сыграют две команды – «Амкал» и обладатель Кубка Лиги
Николай Осипов рассказал, что в Суперкубке WINLINE Медиалиги сыграют две команды.
«Мы поменяли формат Суперкубка. В нем будут участвовать две лучшие команды года. Они выявят лучшую команду 2025-го.
Зимний кубок – это турнир, где сыграют лучшие команды, которые пригласит лига», – сказал президент WINLINE Медиалиги в беседе с представителем Спортса’‘.
Ранее Суперкубок планировался с участием четырех команд – финалистов шестого сезона МФЛ и Кубка Лиги. Также президент 2Drots Некит предлагал взять в участники турнира их команду.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости