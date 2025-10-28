Азамат о критике финала Кубка Лиги: «Не приезжайте, если вам скучно»

Азамат Мусагалиев отреагировал на критику финала WINLINE Кубка Медиалиги.

Ранее Крысева и Некласико высказались об отсутствии прогревов перед финалом Кубка Лиги.

Крысева (Севастиан Терлецкий ): «Неделя до финала важнейшего турнира. И у меня ощущение, что это будет неделя тишины».

Некласико (Иван Кириллов): «Мы все в медиафутболе стали суперсерьезными. Мы постоянно должны угарать и вкидывать друг на друга – чтобы была жизнь, было соперничество. Мы превращаемся в соевую шнягу!»

«Ваня и Сева, может еще разжевать и проглотить за вас? Каждый занимается своим делом и решает свои задачи.

Что это за призыв «повкидывать друг на друга»? Чтобы вы прибежали и расхватали себе это в качестве контента? А в чем ваша работа заключается? Почему вы не готовитесь к матчам, вы же СМИ? А, или вы блогеры, когда вам удобно...?

Мы сейчас «навкидываемся». Вы расхватаете по своим пабликам. Получите свои деньги. А нам что? Отмываться? Один повкидывал и теперь «увидимся в Гонконге».

Скучный финал? Ну не приезжайте тогда, если вам скучно. Нам нескучно», – заявил президент ФК «10».

Также высказался хавбек «СиндЕката» Вячеслав Подберезкин:

«Оставьте пять команд в лиге, чтобы были яркие финалы. Только вопрос, как быстро все закончится?

По факту в лиге остался один футболист, сильный и по-спортивному, и в медиа – Василий Маврин. Но давайте не забывать – он давно в этой каше варится!

Мы делаем регулярный контент. Но не так просто попасть в аудиторию. Сказать, что мы не делаем ничего – глупо.

И еще, Иван Некласико. Две недели слушаем про скучный финал. У тебя всегда есть выбор. Ты можешь просто не полететь на него, но мы то знаем, что ты там будешь».

ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в финале WINLINE Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября в 19:00 (мск).

